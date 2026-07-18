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आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बहाने बाहर ले जाकर धर्मांतरण का आरोप, गोवा से 7 बच्चों को वापस लाया गया

Udaipur News: उदयपुर संभाग के झाड़ोल क्षेत्र के 7 आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बहाने राजस्थान से बाहर ले जाने का मामला सामने आया है. गोवा बाल कल्याण समिति की सूचना पर उदयपुर पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम बच्चों को वापस लेकर आई है.

Edited byAman SinghReported byAvinash jagnawat
Published: Jul 18, 2026, 11:32 PM|Updated: Jul 18, 2026, 11:32 PM
आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बहाने बाहर ले जाकर धर्मांतरण का आरोप, गोवा से 7 बच्चों को वापस लाया गया
Image Credit: Udaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur News: उदयपुर संभाग के 7 आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बहाने राजस्थान के बाहर ले जाकर धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह के सदस्य बच्चों को पहले अहमदाबाद और गोआ लेकर पहुंचा. जहां से उन्हें तमिलनाडु ले जाया जा रहा था. इस दौरान रेलवे पुलिस ने उन्हें छुड़वा दिया. गिरोह के चंगुल से छुड़वाए बच्चो में 2 लड़कियां है. सभी की उम्र 7 से 12 साल के बीच की है.

उदयपुर पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम पहुंची गोवा

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गोवा बाल कल्याण समिति की सूचना पर उदयपुर पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम गोवा पहुंची. टीम सभी बच्चों को लेकर आज उदयपुर पहुंची है. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने एनआईए, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है. विगत दिनों छत्तीसगढ़ राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीटीआई जैसे मंच व कानुवाड़ा थाना रिषभदेव के प्रकरण में चर्चित आनलाईन पैसों के विस्तृत लेनदेन को देखते हुए इसी अनुरूप गहन जांच की मांग की है.

राजस्थान से बाहर ले जाकर चल रही धर्मांतरण की सुनियोजित रचना

सांसद डॉ. रावत ने कहा कि उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में इसाई मिशनरियों का सुनियोजित इकोसिस्टम, आदिवासी और गरीब जरूरतमंद लोगों का कथित मदद और प्रलोभन देकर सुनियोजित अवैध धर्मांतरण की रचना चला रही है. ऐसे 15 से ज्यादा मामले मुख्यतः कानुवाड़ा-उदयपुर, बिछीवाड़ा- डूंगरपुर और कलिंजरा-बांसवाडा में सामने आ चुके हैं. इसाई मिशनरियों के खिलाफ लोग जागरूक हुए हैं, तो इन्होंने अपना मिशन का तरीका बदल दिया है. अब ये लोगों को राजस्थान से बाहर ले जाकर धर्मांतरण की सुनियोजित रचना चला रहे हैं. ऐसा ही बच्चों के साथ कर रहे हैं.

सांसद डॉ. रावत ने बताया कि गोवा की बाल कल्याण समिति ने उदयपुर में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पणियां को सूचना दी. जिसपर उन्होंने यहां से फोन पर पूरी जानकारी लेकर बच्चों को वापस लाने टीम भेजी. उदयपुर से पुलिस जाब्ते के साथ टीम गोवा गई, जो शनिवार को उदयपुर पहुंची है. यशोदा पणियां से बच्चों से भी चर्चा की. पता चला कि ये बच्चे झाडोल तहसील के विभिन्न गांवों के है और 7 से 12 साल तक के हैं. ये झाडोल में भी चर्च में जाते थे, ऐसा बच्चों ने बताया. बताया गया कि जहां इन गरीब बच्चों को पढ़ाई के नाम पर ले जाया जा रहा है, वहां पहले से ही उदयपुर के कुछ बच्चे हैं, जिनमें से 15 की संख्या तो सामने आ चुकी है. इससे क्षेत्र में आक्रोश फैलने की संभावना बताई है.

गहन पड़ताल के बाद बच्चों को परिजनों को सौंपा जाएगा

सांसद मन्नालाल रावत ने बताया कि उदयपुर आने के बाद इन बच्चों, परिजनों व ग्रामीणों से भी जानकारी ली जानी चाहिए. इनके परिजनों को भी बुलवाया जा रहा है और बाल कल्याण समिति व पुलिस द्वारा संपूर्ण व गहन पड़ताल के बाद बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा. सांसद डॉ. रावत ने बताया कि उदयपुर संभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार हेतु सरकार की "जी राम जी" जैसी सभी योजनाओं के संचालन के बावजूद खासकर आदिवासी इलाकों में इसाई मिशनरियां व उनका इकोसिस्टम, आम लोगों को विविध लालच देकर और भ्रमित करके धर्मांतरण के काम में संलग्न होने की सूचना है.

स्थानीय स्तर पर हो हल्ला नहीं हो इसलिए ये अब राजस्थान से बाहर अपने अड्डे बना रहे हैं. बच्चों को शिक्षा देने के बहाने वहां लेकर धीमा परंतु पूरी तरह संस्कृति से पृथक कर अल्पसंख्यक बनाने का काम किया जाएगा. शिक्षा के नाम पर बच्चों को राजस्थान से बाहर ले जाने की सूचना पर विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत मंत्री सुंदरजी कटारिया ने भी संपूर्ण जानकारी ली और परिषद के कार्यकर्ता करण राजपुरोहित व अन्य बाल कल्याण समिति भी पहुंचे, जहां उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी लेकर उच्चाधिकारियों को दी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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