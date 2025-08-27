राजसमंद में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया पैंथर, करंट लगने से दर्दनाक मौत, पेड़ पर मिला शव

Relmagra Incident: पैंथर हाईटेंशन लाइन की चपेट में, करंट से मौत, पेड़ पर लटका रहा. वन व विद्युत विभाग की टीम मौके पर.
Rajasthan News: राजसमंद से एक बड़ी खबर सामने आई है. एक पैंथर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जो पेड़ के पास से गुजर रही थी. करंट की चपेट में आने से पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई. करंट लगने के दौरान पैंथर पेड़ पर ही लटका रहा. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची.
कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर के शव को पेड़ से नीचे उतारा गया. यह घटना रेलमगरा कस्बे के देर रात चामुंडा माता मंदिर के पास हुई. पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है.बता दें कि चामुंडा माता मंदिर के पास एक पेड़ के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि पैंथर पेड़ के पास से गुजर रहा था, तभी वह हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया. करंट लगने के बाद पैंथर पेड़ पर ही लटक गया. स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग और विद्युत विभाग को दी. दोनों विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर के शव को पेड़ से नीचे उतारा गया. पैंथर के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा. वन विभाग इस हादसे की जांच में जुटा है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.
