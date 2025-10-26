Zee Rajasthan
फर्जी डॉक्टरों के राज में राजस्थान का बेडावल गांव बना मौत का अड्डा! डेंगू-मलेरिया ने 15 लीं जानें

Rajasthan news: सलूम्बर के बेडावल गांव में डेंगू-मलेरिया से 20 दिन में 15 मौतें हुई हैं. PHC में एक साल से डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीण झोलाछापों से इलाज करा रहे हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Avinash jagnawat
Published: Oct 26, 2025, 04:35 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 04:35 PM IST

Salumber Dengue Malaria News: उदयपुर के नवगठित सलूम्बर जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है. विशेष रूप से लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की बेडावल ग्राम पंचायत में हालात सबसे खराब हैं, जहां डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के चलते बीते 20 दिनों में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है.

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और रिक्त पद
इस गंभीर स्थिति के बावजूद, चिकित्सा विभाग सिर्फ खानापूर्ति करता नजर आ रहा है. बेडावल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) तो बना हुआ है, लेकिन पिछले एक साल से चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है. PHC पर डॉक्टर न होने के कारण ग्रामीण मजबूरन इलाज के लिए झोलाछाप क्लीनिकों का सहारा ले रहे हैं. प्रशासक प्रतिनिधि धनराज मीणा ने बताया कि सही समय पर इलाज न मिलने के कारण ही इतनी मौतें हुई हैं, अन्यथा इनकी जान बचाई जा सकती थी.

झोलाछापों का बढ़ता खतरा
लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में झोलाछाप क्लीनिकों की भरमार है. ये बिना किसी जांच के, सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज शुरू कर देते हैं. मौसमी बीमारियों में बिना जांच के ड्रीप चढ़ाना मरीजों की जान जोखिम में डाल रहा है. PHC की ओपीडी जहां 40-50 है, वहीं झोलाछाप के पास रोजाना 50 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं और ये आदिवासी लोगों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं. चिकित्सा विभाग को सब पता होने के बावजूद, पिछले 6-7 सालों से इन झोलाछाप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण कई बार गलत इलाज से मौत होने पर भी परिजन इसे बीमारी से हुई मौत मानकर ध्यान नहीं देते.

मौत के बाद जागेगा विभाग?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि चिकित्सा विभाग हर बार मौतें होने के बाद ही जागता है. समय से पहले गांवों में फॉगिंग करवा दी जाए तो बीमारी के प्रकोप को कम किया जा सकता है. जिन 15 लोगों ने जान गंवाई है, उनमें माना, कमला, नाथु, पुंजा, रुक्मणी, लोगरा, हीरा, आला, कंकुडी, गोगा, रामु, रामा, मोती और लालू शामिल हैं. चिकित्सा विभाग की यह लापरवाही साफ दर्शाती है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कितनी दयनीय है.


