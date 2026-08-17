Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /पुल टूटा, रास्ता खतरनाक फिर भी स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सलूम्बर से सामने आई खौफनाक तस्वीर

पुल टूटा, रास्ता खतरनाक फिर भी स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सलूम्बर से सामने आई खौफनाक तस्वीर

Salumber Bridge Collapse: सलूम्बर के राजपुरा गांव में सरणी नदी पर बना पुल तेज बारिश के बाद पूरी तरह टूट गया है. पुल पहले से ही लंबे समय से खराब था, लेकिन अब हालात और गंभीर हो गए हैं. इसके बावजूद राजपुरा से बनोड़ा स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएं इसी खतरनाक रास्ते से आने-जाने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नया पुल बनाने की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 17, 2026, 02:34 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 02:34 PM IST
पुल टूटा, रास्ता खतरनाक फिर भी स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सलूम्बर से सामने आई खौफनाक तस्वीर
Image Credit: Sarni River Bridge

Sarni River Bridge: सलूम्बर से सामने आई तस्वीरें ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं. राजपुरा गांव में सरणी नदी पर बना पुल तेज बारिश के बाद पूरी तरह टूट गया है. पुल पहले से ही लंबे समय से खराब हालत में था, लेकिन बारिश के बाद इसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब यहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. सबसे ज्यादा परेशानी उन स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें रोजाना इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है.


एक साल से खराब था पुल, बारिश के बाद पूरी तरह टूटा

Add Zee News as a Preferred Source

राजपुरा से बनोड़ा और बेड़ावल रोड को जोड़ने वाला यह रास्ता आसपास के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. इसी रास्ते से ग्रामीणों के साथ किसान, वाहन चालक और स्कूली विद्यार्थी भी गुजरते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक सरणी नदी पर बना पुल पिछले एक साल से ज्यादा समय से खराब था.


कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद पुल की हालत और बिगड़ गई और अब यह पूरी तरह टूट चुका है. पुल के टूटने से इस रास्ते से आने-जाने वाले लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है.


स्कूल जाने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता स्कूली विद्यार्थियों को लेकर है. राजपुरा गांव के बच्चे रोजाना बनोड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं. स्कूल सरणी नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है.


पुल टूटने के बावजूद बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए इसी इलाके से होकर गुजरना पड़ रहा है. बारिश के दिनों में नदी का पानी बढ़ने और रास्ते पर फिसलन होने से खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है.


पानी बढ़ा तो मुश्किल हो सकता है सफर

सरणी नदी में पानी का बहाव बढ़ने के साथ टूटे पुल के आसपास की स्थिति और मुश्किल हो सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि अभी किसी तरह बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बारिश दोबारा तेज हुई और नदी का बहाव बढ़ा तो यहां से गुजरना और भी जोखिम भरा हो जाएगा. बच्चों के लिए स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उन्हें रोजाना स्कूल आना-जाना होता है. ग्रामीणों की मांग है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन इस रास्ते का जल्द समाधान करे.


ग्रामीणों ने प्रशासन से की जल्द कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि पुल की खराब स्थिति को लेकर पहले भी जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद अभी तक पुल की मरम्मत या नए पुल के निर्माण को लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मौके का निरीक्षण कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यह केवल एक पुल का मामला नहीं है, बल्कि इससे रोजाना गुजरने वाले बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा जुड़ी हुई है.


हादसे से पहले समाधान की मांग

ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं पुल की मौजूदा स्थिति किसी बड़े हादसे की वजह न बन जाए. उनका कहना है कि बच्चों को रोज इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है और बारिश के दौरान खतरा और बढ़ जाता है. ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले और नया पुल बनाने की दिशा में जल्द कदम उठाए. साथ ही तब तक विद्यार्थियों और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने की मांग भी उठ रही है.


फिलहाल सलूम्बर के राजपुरा गांव में टूटा सरणी नदी का पुल लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ है. एक तरफ बारिश के कारण नदी का बहाव बढ़ने की चिंता है, तो दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा का सवाल भी सामने है. अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है कि टूटे पुल का स्थायी समाधान कब तक होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच राजस्थान के स्कूलों में नए नियम क्यों? बाहरी एंट्री से फोटो-वीडियो तक, समझिए पूरा मामला

आखिर कब सुधरेंगे स्कूलों के हालात ? झालावाड़ हादसे के बाद भी सबक नहीं, बारां-उदयपुर के जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे

हर महीने जांच से परेशान निजी स्कूल संचालक, मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुल टूटा, रास्ता खतरनाक फिर भी स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सलूम्बर से सामने आई खौफनाक तस्वीर
2
3
4
5