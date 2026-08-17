/पुल टूटा, रास्ता खतरनाक फिर भी स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, सलूम्बर से सामने आई खौफनाक तस्वीर

Sarni River Bridge: सलूम्बर से सामने आई तस्वीरें ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं. राजपुरा गांव में सरणी नदी पर बना पुल तेज बारिश के बाद पूरी तरह टूट गया है. पुल पहले से ही लंबे समय से खराब हालत में था, लेकिन बारिश के बाद इसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब यहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. सबसे ज्यादा परेशानी उन स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें रोजाना इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है.



एक साल से खराब था पुल, बारिश के बाद पूरी तरह टूटा

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राजपुरा से बनोड़ा और बेड़ावल रोड को जोड़ने वाला यह रास्ता आसपास के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. इसी रास्ते से ग्रामीणों के साथ किसान, वाहन चालक और स्कूली विद्यार्थी भी गुजरते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक सरणी नदी पर बना पुल पिछले एक साल से ज्यादा समय से खराब था.



कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद पुल की हालत और बिगड़ गई और अब यह पूरी तरह टूट चुका है. पुल के टूटने से इस रास्ते से आने-जाने वाले लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है.



स्कूल जाने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता स्कूली विद्यार्थियों को लेकर है. राजपुरा गांव के बच्चे रोजाना बनोड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं. स्कूल सरणी नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है.



पुल टूटने के बावजूद बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए इसी इलाके से होकर गुजरना पड़ रहा है. बारिश के दिनों में नदी का पानी बढ़ने और रास्ते पर फिसलन होने से खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है.



पानी बढ़ा तो मुश्किल हो सकता है सफर

सरणी नदी में पानी का बहाव बढ़ने के साथ टूटे पुल के आसपास की स्थिति और मुश्किल हो सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि अभी किसी तरह बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बारिश दोबारा तेज हुई और नदी का बहाव बढ़ा तो यहां से गुजरना और भी जोखिम भरा हो जाएगा. बच्चों के लिए स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उन्हें रोजाना स्कूल आना-जाना होता है. ग्रामीणों की मांग है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन इस रास्ते का जल्द समाधान करे.



ग्रामीणों ने प्रशासन से की जल्द कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि पुल की खराब स्थिति को लेकर पहले भी जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद अभी तक पुल की मरम्मत या नए पुल के निर्माण को लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मौके का निरीक्षण कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यह केवल एक पुल का मामला नहीं है, बल्कि इससे रोजाना गुजरने वाले बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा जुड़ी हुई है.



हादसे से पहले समाधान की मांग

ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं पुल की मौजूदा स्थिति किसी बड़े हादसे की वजह न बन जाए. उनका कहना है कि बच्चों को रोज इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है और बारिश के दौरान खतरा और बढ़ जाता है. ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले और नया पुल बनाने की दिशा में जल्द कदम उठाए. साथ ही तब तक विद्यार्थियों और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने की मांग भी उठ रही है.



फिलहाल सलूम्बर के राजपुरा गांव में टूटा सरणी नदी का पुल लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ है. एक तरफ बारिश के कारण नदी का बहाव बढ़ने की चिंता है, तो दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा का सवाल भी सामने है. अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है कि टूटे पुल का स्थायी समाधान कब तक होता है.

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