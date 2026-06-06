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4 दिन से 'यमराज' बनकर सड़क पर गिरा पड़ा था पेड़, आज चली गई शख्स की जान, जानें जिम्मेदार कौन

Salumber News: राजस्थान के सलूंबर जिले में धारोद बाईपास पर सड़क पर चार दिन से पड़े पेड़ से बाइक टकराने पर जोरावर सिंह की मौत हो गई. हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 06, 2026, 12:02 PM|Updated: Jun 06, 2026, 12:02 PM
4 दिन से 'यमराज' बनकर सड़क पर गिरा पड़ा था पेड़, आज चली गई शख्स की जान, जानें जिम्मेदार कौन
Image Credit: Salumber News

Salumber News: राजस्थान के सलूंबर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. धारोद बाईपास पर देर रात हुए हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सड़क पर कई दिनों से पड़ा एक पेड़ इस हादसे की वजह बना. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

घर लौटते समय हुआ हादसा
मृतक की पहचान जोरावर सिंह पुत्र केसर सिंह, निवासी डाल नामचौथ के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जोरावर सिंह देर रात अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान धारोद बाईपास पर सड़क के बीच गिरे एक बड़े पेड़ से उनकी बाइक टकरा गई. अंधेरा होने के कारण उन्हें सड़क पर पड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया और वे हादसे का शिकार हो गए.

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चार दिन से सड़क पर पड़ा था पेड़
स्थानीय लोगों के अनुसार, चार दिन पहले आए तेज आंधी-तूफान के दौरान यह पेड़ सड़क पर गिर गया था. इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से पेड़ को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क साफ कर दी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.

अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान
हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में गहरा दुख व्याप्त है.

ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन
हादसे की सूचना फैलते ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया. शनिवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पड़े पेड़ को समय पर नहीं हटाने को प्रशासनिक लापरवाही बताया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की. साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल
धारोद बाईपास पर हुए इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और समय पर रखरखाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक मार्गों पर इस तरह की बाधाओं को जल्द हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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