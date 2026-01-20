उदयपुर में गाय पर फेंकी जलती हुई माचिस, मना करने पर पुजारी से भी की बदसलूकी, वीडियो वायरल

Udaipur Crime News: उदयपुर जिले के सलूंबर शहर में नागदा मंदिर परिसर में एक बेहद आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है. देर शाम कुछ युवकों ने मंदिर क्षेत्र में घुसकर एक गाय पर जलती हुई तीलियां डाल दीं. यह पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, युवक मंदिर में पहुंचे और गाय पर जलती तीलियां डालने लगे, जिससे गाय बेचैन हो गई. मंदिर के पुजारी ने युवकों को रोकने और इस हरकत से मना करने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने पुजारी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और बदतमीजी की. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने स्थिति को संभाला और युवकों को वहां से भगा दिया. घटना की सूचना मिलते ही सलूंबर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल का मुआयना किया.

घटना के बाद क्षेत्रवासियों, गौ-सेवकों, जैन समाज, विभिन्न धार्मिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी रोष फैल गया. आक्रोशित लोग थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस उपाधीक्षक हरेम्ब जोशी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच चल रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए जा रहे हैं.

प्रशासन ने आमजन से संयम बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी. यह घटना धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और गौ-संरक्षण के प्रति समाज की संवेदनशीलता को दर्शाती है. स्थानीय लोग इसे सुनियोजित साजिश मान रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को प्राथमिकता दी है.

