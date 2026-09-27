/2 करोड़ के रिश्वत केस में SOG के ASP मुकेश सोनी गिरफ्तार, ACB ने पूछताछ के बाद लिया बड़ा एक्शन

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. ACB की विजिलेंस टीम ने SOG के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी के दलाल सज्जन सिंह जैन को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया.

ACB डिप्टी सोनू शेखावत ने बताया कि नगर निगम में हुए 272 भूखंड घोटाले को लेकर मामले में एक भूखण्ड खरीदार निरंजन मोगरा को कुछ दिनों पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था. इस दौरान परिवादी के घर से कई दस्तावेज जप्त किए थे. जिसको रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था.

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निरंजन को जमानत मिलने के बाद एसओजी के एएसपी मुकेश कुमार के दलाल ने परिवादी से संपर्क किया. मुकदमे में राहत देने और जप्त किए दस्तावेज लौटाने की एवज में पहले एक करोड़ और फिर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की. जिसपर निरंजन ने एसीबी को शिकायत की.

ACB ने शिकायत का सत्यापन किया और शनिवार रात को कलडवास औद्योगिक एरिया के रोड नंबर 3 पर एक लकड़ी के कारखाने में सज्जन सिंह जैन को 2 करोड़ की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया. वहीं इस मामले में एएसपी मुकेश कुमार सोनी को बालोतरा से डिटेन कर उदयपुर लाया गया.

एसओजी के ASP मुकेश कुमार सोनी गिरफ्तार

ACB द्वारा 2 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में पूछताछ के बाद एसओजी के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ACB विजिलेंस यूनिट की डिप्टी सोनू शेखावत ने बताया कि बालोतरा से डिटेन कर एएसपी सोनी को आज सुबह उदयपुर लाया गया. जहां कल 2 करोड़ की रिश्वत लेते ट्रैप हुए दलाल सज्जन सिंह जैन और मुकेश कुमार सोनी से आमने-सामने पूछताछ की.

इस दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर एएसपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया. जिन्हें आज शाम को न्यायालय में पेश किया जाएगा. इसके बाद ACB की टीम ने आरोपियों के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया है. आपको बता दें कि नगर निगम में हुए 272 भूखंड घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए निरंजन मोगरा की शिकायत पर ACB ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था.