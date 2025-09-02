Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के केस में आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया. NIA और कन्हैया लाल के बेटे यश तेली ने राजस्थान हाई कोर्ट से जावेद को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी. SC ने दोनों की अर्जी खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया.

कन्हैया की पैगम्बर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने के चलते 2022 में गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का लाइव वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

जावेद पर आरोप था कि उसने इस केस में हत्यारों के लिए कन्हैया लाल की रेकी की थी. कन्हैया की दुकान पर मौजदूगी की जानकारी हत्यारोंकोदीथी. आज SC ने कहा कि हत्या के समय आरोपी जावेद टीनएजर (19 साल )का था, अभी तक 166 में से सिर्फ 8 लोगों की गवाही हुई है, लिहाजा ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट ने जावेद को जमानत देते हुए इस केस को लेकर जो टिप्पणियां की थीं, उनका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा इस केस में जो बाकी आरोपी है, जिनकी जमानत याचिका लंबित है, वो जावेद को मिली जमानत के आधार पर समानता का हवाला देते हुए जमानत नहींमांगसकते हैं.

बता दें कि 28 जून साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल तेली की दो मुस्लिम व्यक्तियों ने जघन्य हत्या कर दी थी, जिसमें हमलावरों ने मर्डर का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

रिपोर्टर - अरविंद सिंह

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-