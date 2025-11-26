Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अवैध संबंध के शक ने लिया खौफनाक मोड़, छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दी मौत की सजा

Udaipur Murder: उदयपुर जिले में ओगणा थाना क्षेत्र के पडावली गांव अंतर्गत आने वाले लहूरों का वास में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर लठ्ठ से वार कर मौत के घाट उतार दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published: Nov 26, 2025, 12:09 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:09 PM IST

Trending Photos

Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी
5 Photos
Ajmer Weather Update

Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी

क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल
8 Photos
do you know

क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल

इंसान के पास 32 तो ऊंट के पास कितने दांत ? चौंका देगा जवाब
7 Photos
Camel Teeth

इंसान के पास 32 तो ऊंट के पास कितने दांत ? चौंका देगा जवाब

Udaipur Weather Update: उदयपुर में ठंड से कांपेंगी लोगों की हड्डियां! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क
6 Photos
Udaipur Weather Update

Udaipur Weather Update: उदयपुर में ठंड से कांपेंगी लोगों की हड्डियां! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

अवैध संबंध के शक ने लिया खौफनाक मोड़, छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दी मौत की सजा

Udaipur Murder: राजस्थान के उदयपुर जिले में ओगणा थाना क्षेत्र के पडावली गांव अंतर्गत आने वाले लहूरों का वास में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर लठ्ठ से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंधों के शंका के चलते विवाद हो गया. छोटे भाई हीरा लाल ने बड़े भाई राता लाल पर लट्ठ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया. ओगणा थाना अधिकारी रामअवतार मीणा ने बताया कि घटना की सूचना के बाद एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया था.

मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं. वहीं हत्या के बाद फरार आरोपी हीरालाल को ओगणा के जंगलों से डिटेन किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा जिले के दीगोद थाना क्षेत्र के निमोदा हरि जी गांव में खेत पर पानी दे रहे किसान को सांप ने काट लिया, जिसको अचेत अवस्था में कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक किसान धनराज केवट के भतीजे राकेश केवट ने बताया कि उनके चाचा धनराज खेत पर पानी देने गया था.

खेत में पानी देने के दौरान सांप के काटने पर वह अचेत अवस्था में हो गए, उनको तुरंत कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक किसान गरीब व्यक्ति था और खेती का कार्य करता था. शव को मोर्चरी पर रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंUdaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news