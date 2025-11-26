अवैध संबंध के शक ने लिया खौफनाक मोड़, छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दी मौत की सजा

Udaipur Murder: उदयपुर जिले में ओगणा थाना क्षेत्र के पडावली गांव अंतर्गत आने वाले लहूरों का वास में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर लठ्ठ से वार कर मौत के घाट उतार दिया.
Udaipur Murder: राजस्थान के उदयपुर जिले में ओगणा थाना क्षेत्र के पडावली गांव अंतर्गत आने वाले लहूरों का वास में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर लठ्ठ से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंधों के शंका के चलते विवाद हो गया. छोटे भाई हीरा लाल ने बड़े भाई राता लाल पर लट्ठ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.
सूचना पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया. ओगणा थाना अधिकारी रामअवतार मीणा ने बताया कि घटना की सूचना के बाद एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया था.
मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं. वहीं हत्या के बाद फरार आरोपी हीरालाल को ओगणा के जंगलों से डिटेन किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
कोटा जिले के दीगोद थाना क्षेत्र के निमोदा हरि जी गांव में खेत पर पानी दे रहे किसान को सांप ने काट लिया, जिसको अचेत अवस्था में कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक किसान धनराज केवट के भतीजे राकेश केवट ने बताया कि उनके चाचा धनराज खेत पर पानी देने गया था.
खेत में पानी देने के दौरान सांप के काटने पर वह अचेत अवस्था में हो गए, उनको तुरंत कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक किसान गरीब व्यक्ति था और खेती का कार्य करता था. शव को मोर्चरी पर रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
