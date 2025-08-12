Zee Rajasthan
Rajasthan News: ज्वेलर्स व्यापारी के बाद निलंबित हेड कांस्टेबल पूरण सिंह की हार्टअटैक से मौत, राजसमंद में मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजसमंद में ज्वेलर्स खूबचंद सोनी की हिरासत में मौत के बाद नया मोड़! निलंबित हेड कांस्टेबल पूरण सिंह की भी हार्टअटैक से मौत. चार पुलिसकर्मियों पर पहले ही कार्रवाई.

Published: Aug 12, 2025, 13:14 IST | Updated: Aug 12, 2025, 13:14 IST

Rajasthan News: ज्वेलर्स व्यापारी के बाद निलंबित हेड कांस्टेबल पूरण सिंह की हार्टअटैक से मौत, राजसमंद में मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजसमंद में एक ज्वेलर्स व्यापारी खूबचंद सोनी की पुलिस हिरासत में हार्टअटैक से मौत के बाद अब एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस मामले में निलंबित किए गए हेड कांस्टेबल पूरण सिंह की भी हार्टअटैक से मौत हो गई है. खूबचंद सोनी की मौत के बाद चार पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी, जिनमें तीन हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल थे.

अब पूरण सिंह की मौत के बाद राजसमंद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों और सर्राफा व्यापारियों ने खूबचंद सोनी की मौत के बाद प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता के बाद मामला शांत हुआ था. पूरण सिंह के शव को आरके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां राजपूत समाज के लोग जुटना शुरू हो गए हैं और आक्रोश जारी है. चर्चा है कि जांच अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और छोटे कार्मिकों को शिकार बनाया गया.

राजसमंद के कांकरोली थाने में दो दिन पहले ज्वेलर्स व्यापारी खूबचंद सोनी की मौत के बाद अब इस मामले में एक और दुखद घटना सामने आई है. व्यापारी की मौत के बाद निलंबित किए गए चार पुलिसकर्मियों में से एक हेड कांस्टेबल पूरण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. इस घटना के बाद राजसमंद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और लोग इसे ''छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने'' से जोड़कर देख रहे हैं. ऐसे में पूरन सिंह के परिजनों ने लगभग 5 करोड़ मुआवजा और बच्चों को नौकरी सहित अन्य मांग प्रशासन के सामने रखी है और अभी आरके जिला चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन जारी है.

आपको बता दें कि दो दिन पहले ज्वेलर्स व्यापारी खूबचंद सोनी को कांकरोली थाने लाया गया था, जहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी. इस घटना से गुस्साए सोनी समाज और सर्राफा व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया था. बाद में राजसमंद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद मामला शांत हुआ था. प्रशासन ने खूबचंद सोनी को हिरासत में लेने गए तीन हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था.

इन्हीं निलंबित पुलिसकर्मियों में से एक हेड कांस्टेबल पूरण सिंह को कल अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया. इस घटना के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गए हैं. कई लोगों का मानना है कि जांच अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि छोटे रैंक के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया है. फिलहाल पूरण सिंह का शव आरके अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और मोर्चरी के बाहर राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं जहां आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

