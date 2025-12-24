Zee Rajasthan
Swarnim Rajasthan Udaipur: कोई जिंदगी बचाकर बना मसीहा, तो कोई लावारिसों की सेवा का कर रहा नेक काम, ‘स्वर्णिम राजस्थान’ में मिला सम्मान

Swarnim Rajasthan Udaipur: आज बुधवार को ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम के माध्यम से ज़ी राजस्थान न्यूज़ ने उदयपुर की उन शानदार हस्तियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने बेहतरीन कार्यों से न केवल जिले की पहचान को मजबूत किया है, बल्कि उसके सामाजिक और विकासात्मक कार्यों में भी विशेष योगदान दिया है. इनमें मनीष भट्ट, कमल किशोर, राकेश अग्रवाल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं.
 

Published: Dec 24, 2025, 03:03 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 03:03 PM IST

Swarnim Rajasthan Udaipur: राजस्थान का उदयपुर जिला उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नए आयाम गढ़ रहा है. इसी क्रम में ज़ी राजस्थान के ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का कारवां वीरों की भूमि मेवाड़ की राजधानी उदयपुर पहुँचा. मंगलवार को उदयपुर में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झीलों की नगरी की कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शख्सियतों को सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के महामहिम राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक ने शिरकत की. उनके साथ मन्नालाल रावत, ताराचंद्र जैन और फूलसिंह मीणा भी कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर रघुवीर मीणा उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में नमित मेहता और योगेश गोयल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

इस आयोजन के माध्यम से ज़ी राजस्थान ने उदयपुर की उन शख्सियतों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज और जिले के विकास में विशेष योगदान दिया है. कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं, सेवाभावी व्यक्तियों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को मंच प्रदान कर उनके प्रयासों को पहचान देना रहा.

स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

डॉ. मनीष भट्ट, यूरोलोजिस्ट, पीआईएमएस
डॉ. मनीष भट्ट एक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें यूरोलॉजी के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का सर्जिकल अनुभव प्राप्त है. वह अब तक 5,000 से अधिक सफल यूरोलॉजिकल सर्जरी कर चुके हैं. वह एक सक्रिय अकादमिक भी हैं. इनके नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध प्रकाशन दर्ज हैं. शोध एवं अकादमिक योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाज़ा गया है.


डॉ. कमल किशोर बिश्नोई, सर्जन, पीआईएमएस
डॉ. कमल किशोर बिश्नोई को दक्षिण राजस्थान में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एवं हेपेटोबिलियरी सर्जरी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, दूरदर्शी नेतृत्व एवं उत्कृष्ट रोगी सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है. उन्होंने क्षेत्र का पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित कर उन्नत शल्य चिकित्सा सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और चिकित्सा उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए.


महेन्द्र सिंह राणावत, बीएलओ, झोलावास
वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर चल रहे अभियान के तहत गोगुन्दा विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 227 झोलावास के बीएलओ महेन्द्र सिंह राणावत ने जिले में सबसे पहले 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया..

राकेश अग्रवाल, समाज सेवी
समाज सेवी राकेश अग्रवाल का करीब 25 साल पहले एक्सीडेंट हो गया. लोगों ने उन्हें एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन होश आने तक वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा. इसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया को वे हर रोज शाम को एमबी हॉस्पिटल जाएंगे और वहां आने वाले मरीजों की यथा सम्भव मदद करेंगे. 25 साल में वे हर रोज हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मदद कर रहे हैं.

डॉ. भरत अग्रवाल
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग, अनंता हॉस्पिटल
डॉ. भरत मनोचिकित्सा विभाग में अपनी सेवाएं अनंता अस्पताल में विगत 08 वर्षों से दे रहे हैं. इनको 15 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है और बहुत से ऐसे मरीज जो अपनी किसी भी तरह की व्यसन की लत से मजबूर थे, उन्हें उन्होंने उचित दिशा निर्देश देकर अपनी एक सहज और सरल लाइफ जीने का तरीका बताया.


डॉ. प्रसून भट्टाचार्य
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, अनंता हॉस्पिटल
डॉ. प्रसून अपने क्षेत्र के अंदर करीब 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं एवं विगत 7 वर्षों से अनंता अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कई जो कम वजनी बच्चे, यहां तक की 800 ग्राम तक के बच्चों को भी डॉक्टर Prassun ने ठीक करके उन्हें नया जीवन प्रदान किया है.

विजय नलवाया, टीम लीडर, सिविल डिफेंस
6 सितंबर को उदयपुर में हुई मूसलाधार बारिश से आयड नदी में दो युवक फंस गए. एक युवक को सर्च और रेस्क्यू टीम ने जिंदा बचा लिया लेकिन रवि नाम को युवक पानी के तेज बहाव में बह गया. दस दिन तक सिविल डिफेंस की टीम ने स्थानीय और वाल्मीकी समाज के लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. सिविल डिफेंस के टीम लीडर विजय नलवाया और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और घटना स्थल से 8 किलोमीटर दूर रवि को शव को रेस्क्यू किया.

