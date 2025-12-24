Swarnim Rajasthan Udaipur: वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से समाजसेवी तक, स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर में सम्मानित हुईं शख्सियतें

Swarnim Rajasthan Udaipur: ज़ी राजस्थान न्यूज़ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन समय-समय पर करता रहा है. इसी क्रम में आज बुधवार को उदयपुर में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर झीलों की नगरी की कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शख्सियतों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के महामहिम राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ मन्नालाल रावत, ताराचंद्र जैन और फूलसिंह मीणा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की. इसके अलावा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुवीर मीणा, नमित मेहता और योगेश गोयल भी कार्यक्रम में शामिल हुए.



स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

डॉ. विनय भाणावत, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी

डॉ. विनय भाणावत की पहचान देश दुनिया मे करेंसी के रूप में है. नोटों के नम्बर की सीरीज बनाने, डाक टिकट और ऑटोग्राफ के शौक को पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. इसी समर्पण के दम पर भाणावत ने सौ से अधिक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है. भाणावत के नोटों के संग्रह में आरबीआई के पहले गवर्नर से लेकर अब तक के सभी गवर्नर के हस्ताक्षर वाले नोट उपलब्ध है.

राकेश अग्रवाल, समाज सेवी

समाज सेवी राकेश अग्रवाल का करीब 25 साल पहले एक्सीडेंट हो गया. लोगों ने उन्हें एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन होश आने तक वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा. इसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया. वे हर रोज शाम को एमबी हॉस्पिटल जाएंगे और वहां आने वाले मरीजों की यथा सम्भव मदद करेंगे. 25 साल में वे हर रोज हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मदद कर रहे हैं.



मधुरम खत्री

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बायोमेडिकल विषय पर रिसर्च करने वाले मधुरम खत्री ने भारतीय वादन और गायन कला में पारंगता हासिल कर देश और दुनिया मे मेवाड़ के नाम रोशन किया है. भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ और प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत का ज्ञान प्राप्त किया. दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बाली, थाईलैंड, इंडोनेशिया, त्रिनिदाद, टोबैगो और न्यूयॉर्क जैसे देशों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर कई अवार्ड अपने नाम किए.

डॉ. अभिजीत खाके, नेत्र रोग सर्जन, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर

डॉ. अभिजीत खाते को नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में 17 वर्ष का लंबा अनुभव, अब तक आप 25,000 से अधिक सफल सर्जरी में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं. विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 7 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है साथ ही कॉर्पोरेट, निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में सलाहकार, सर्जन और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है. आप के नाम पर इंट्रा ओकुलर लेंस (IOL) से संबंधित एक ग्रांटेड पेटेंट दर्ज हैं. राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं.

चंद्रगुप्त सिंह चौहान

अनाथ और नेत्रहीन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए वर्ष 2010 में समिधा आश्रम शुरुआत 2 बच्चों की परवरिश से शुरू की गई, जो निरन्तर जारी है. अब तक आश्रम करीब 300 बच्चों को नया जीवन देने का सराहनीय कार्य किया है. आश्रम में अभी 88 बच्चे हैं, साथ ही महिला सहायता समूह का गठन कर महिलाओं का सशक्त करने का काम भी किया जा रहा है.



तेज शंकर पालीवाल झील एवं पर्यावरण प्रेमी

चांदपोल इलाके में रहने वाले तेज शंकर पालीवाल बीते 4 दशक पहले झीलों की सफाई और सरंक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इनके उठाए मुद्दों को स्थानीय प्रशासन ने भी माना. पालीवाल ने सीवरेज लाइन के लीकेज को भी चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तेज शंकर झील विकास प्राधिकरण के सदस्य बनने वाले पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति भी हैं.



शरद कटारिया, पूर्व अध्यक्ष UMPS

कभी पर्यावरण के लिए घातक मानी जाने वाली मार्बल स्लरी पर उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स समिति के पूर्व अध्यक्ष शरत कटारिया द्वारा 3000 से भी ज्यादा पेड़ लगाकर पूरे 12 हेक्टेयर क्षेत्र को नए वन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर एक नया संदेश दिया है. वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित किया के सकता है. 2 फीट बड़े पेड़ आज 25 से 30 फिट से भी बड़े हो चुके हैं.



विक्रम सिंह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, जिला स्पेशल टीम

उदयपुर में अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों बाकी धड़पकड़ करने मामले में अहम योगदान अदा करने पर सम्मान किया गया.



कांस्टेबल प्रकाश डांगी, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय

विभिन्न पुलिस पोर्टल पर निगरानी के साथ साईबर पोर्टल पर अनुसन्धान में तकनीकी सम्बन्धी योगदान देने पर सम्मानित किया गया.



