Dungarpur News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी की दर्दनाक मौत, पति व चाची हुए घायल

Accident: डूंगरपुर के झरनी बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, चिराग की पत्नी नैना की मौत, चिराग और चाची चेतना गंभीर घायल। घायलों को गुजरात रेफर, कार चालक फरार.

Published: Sep 08, 2025, 01:55 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 01:55 PM IST

Dungarpur News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी की दर्दनाक मौत, पति व चाची हुए घायल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के झरनी बस स्टैंड पर बीती रात एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पत्नी की मौत हो गई जबकि उसका पति और चाची गंभीर घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर किया गया है. वही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है.

बॉडी- डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस के अनुसार ढूंढावाड़ा निवासी नारायण ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका भतीजा चिराग अपनी पत्नी नैना और चाची चेतना के साथ बाइक पर गुजरात के वीरपुर में दर्शन करने गए थे. देर रात को तीनो वापस गुजरात से अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान झरनी बस स्टैंड के पास सामने से आ रही एक तेज रफ़्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में चिराग, नैना ओर चेतना तीनो गंभीर घायल हो गए वही कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया.

घायलों को सीमलवाडा अस्पताल लाया गया जहा तीनो की स्थिति गंभीर होने से उन्हें गुजरात के लिए रेफर कर दिया. इधर गुजरात जाते समय रस्ते में नैना की मौत हो गई. जिस पर नैना के शव को सीमलवाडा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया वही गंभीर घायलों को गुजरात के मोडासा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इधर आज पुलिस ने सीमलवाडा अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. वही मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. नैना और चिराग की शादी जनवरी में ही हुई थी.

