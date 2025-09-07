उदयपुर में तेज रफ़्तार वाहन से उजाड़ दिया परिवार, बाइक पर जा रहे पति-पत्नी को कुचला, दर्दनाक मौत

Udaipur News: उदयपुर जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया. गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मजदूरी के लिए उदयपुर जा रहे बाइक सवार दंपति को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर दंपति की लाशें बिखर गईं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया. गोगुंदा थाने के एएसआई नंदलाल नागदा ने बताया कि पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंची, जहां दंपति मृत अवस्था में मिले. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर 108 एंबुलेंस की मदद से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

बाइक को थाने में जब्त कर लिया गया और मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश के लिए नाकाबंदी शुरू की गई. मृतकों की पहचान मोरवल के हाथीया तलाई निवासी भुरकी बाई और उनके पति पेमा गमेती के रूप में हुई. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. इस हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है, और ग्रामीणों में तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात वाहन चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. यह घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करती है.