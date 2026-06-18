/पोलियो से जूझते भारत, आग से झुलसी हसीना... उदयपुर की भावुक प्रेम कहानी ने जीता सबका दिल

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के फालासिया क्षेत्र के एक छोटे से गांव से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते बाहरी खूबसूरती नहीं, बल्कि दिलों के जुड़ाव से बनते हैं. यह कहानी है भारत कुमार आहारी और हसीना कुमारी भोगोरा की, जिन्होंने जीवन की कठिन चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी और एक-दूसरे का साथ चुनकर नई मिसाल कायम की.

बचपन की मुश्किलों ने बदली भारत की जिंदगी

भारत कुमार आहारी की जिंदगी बचपन में ही उस समय बदल गई, जब वे पोलियो की चपेट में आ गए. शारीरिक परेशानी के कारण उन्हें रोजमर्रा के कई कामों में दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती थी. हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सीमित संसाधनों में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की. समय के साथ पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन शादी की बात आते ही उन्हें समाज के तानों का सामना करना पड़ा. अक्सर लोग कहते कि वह खुद दिव्यांग हैं, ऐसे में उनका घर-परिवार कैसे बसेगा. ये बातें उनके मन को गहरी चोट पहुंचाती थीं और कई बार उन्हें अकेलेपन का एहसास कराती थीं.

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हसीना की जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही

फालासिया की रहने वाली हसीना कुमारी भोगोरा की कहानी भी किसी संघर्ष से कम नहीं है. बेहद साधारण परिवार में जन्मी हसीना ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया. इसके बाद एक आग दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया. हादसे में उनका चेहरा और हाथ गंभीर रूप से झुलस गए और एक हाथ हमेशा के लिए प्रभावित हो गया. इसके बावजूद हसीना ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी और जीवन को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया.

जब दो संघर्षों ने एक-दूसरे का साथ चुना

कहते हैं कि सच्चे रिश्ते समझ और विश्वास की नींव पर बनते हैं. भारत और हसीना की मुलाकात भी कुछ ऐसी ही रही. जब दोनों ने अपने जीवन के संघर्ष एक-दूसरे से साझा किए, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका दर्द और उनकी चुनौतियां काफी हद तक एक जैसी हैं.

भारत ने हसीना के झुलसे चेहरे के पीछे उनका आत्मविश्वास और मजबूत व्यक्तित्व देखा, जबकि हसीना ने भारत की शारीरिक परेशानी से आगे बढ़कर उनके हौसले और जज्बे को पहचाना. दोनों का रिश्ता सहानुभूति नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित रहा.

नारायण सेवा संस्थान के सामूहिक विवाह में बने जीवनसाथी

भारत कुमार आहारी और हसीना कुमारी भोगोरा ने अपने रिश्ते को नई पहचान देते हुए 7 जून 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित नारायण सेवा संस्थान के 46वें दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सात फेरे लिए. इस समारोह के जरिए दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और समाज के सामने एक सकारात्मक संदेश प्रस्तुत किया.

समाज के लिए बनी प्रेरणा

भारत और हसीना की कहानी केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम की मिसाल भी है. इस जोड़े ने यह दिखाया कि जीवन की कठिनाइयां इंसान के हौसले से बड़ी नहीं होतीं. शारीरिक चुनौतियां और सामाजिक ताने उनके रास्ते में जरूर आए, लेकिन उन्होंने इन्हें अपनी मंजिल की रुकावट नहीं बनने दिया.

नारायण सेवा संस्थान का यह आयोजन भी इस बात का संदेश देता है कि समाज में हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिलने चाहिए. भारत और हसीना की यह नई शुरुआत उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अपनी परिस्थितियों को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं. उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा साथ बाहरी रूप या शारीरिक स्थिति से नहीं, बल्कि दिलों के विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे का हाथ थामने के साहस से बनता है.