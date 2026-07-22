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'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

Udaipur News: उदयपुर के भीण्डर में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत से छलांग लगा दी. गंभीर हालत में उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. स्कूटी से मिले पत्र में उसने लिखा कि उसके मम्मी-पापा की कोई गलती नहीं है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: Jul 22, 2026, 11:33 AM|Updated: Jul 22, 2026, 11:33 AM
'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम
Image Credit: निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Udaipur News: उदयपुर जिले के भीण्डर कस्बे की सुख विहार कॉलोनी में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक निर्माणाधीन चार मंजिला आवासीय कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल से कूदकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने जिंदगी खत्म कर ली. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल छात्रा को भीण्डर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया. हालांकि इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया.

मजदूरों से कहा- ऊपर मेरी बॉल चली गई है

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्रा भीण्डर की रहने वाली थी और एक निजी विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा थी. स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह सीधे घर नहीं गई, बल्कि सुख विहार कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन इमारत के पास पहुंची. उसने अपनी स्कूटी इमारत के बाहर खड़ी की और वहां काम कर रहे मजदूरों से कहा कि उसकी बॉल ऊपर चली गई है. यह कहकर वह भवन की ऊपरी मंजिल की ओर चली गई.

चौथी मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रा चौथी मंजिल पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसने नीचे छलांग लगा दी. गिरते समय वह इमारत के चबूतरे से टकराई और गंभीर रूप से घायल हो गई. तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. छात्रा को खून से लथपथ हालत में देखकर लोगों ने बिना देरी किए उसे भीण्डर हॉस्पिटल पहुंचाया. वहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

स्कूटी से मिला सुसाइड नोट

घटना की सूचना मिलते ही भीण्डर थानाधिकारी मुकेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस को छात्रा की स्कूटी से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, "मेरे मम्मी-पापा की कोई गलती नहीं है. आई लव यू पापा-मम्मी." पुलिस ने इस पत्र को कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बना लिया है.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. छात्रा द्वारा यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया गया, इसका खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. परिवार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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