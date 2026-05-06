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उदयपुर में हादसों का काला मंगलवार, कहीं जलती बस की खिड़की से कूद कर बचे 38 लोग तो कहीं 4 घंटे तक जलता रहा गोदाम, कौन जिम्मेदार?

Udaipur News: राजस्थान में आग का तांडव देखने को मिला. खेरवाड़ा में गोदाम 4 घंटे तक जलता रहा. सिस्टम सोता रहा. उधर हाईवे पर बस आग का गोला बन गई. जान बचाने को सहमे यात्री खिड़कियों से कूद गए. पढ़िए, तबाही और लापरवाही की झकझोर देने वाली इनसाइड स्टोरी.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: May 06, 2026, 10:01 AM|Updated: May 06, 2026, 10:01 AM
उदयपुर में हादसों का काला मंगलवार, कहीं जलती बस की खिड़की से कूद कर बचे 38 लोग तो कहीं 4 घंटे तक जलता रहा गोदाम, कौन जिम्मेदार?
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: झीलों की नगरी उदयपुर के लिए पिछला मंगलवार हादसों भरा रहा. जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर भीषण आगजनी की घटनाएं सामने आईं, जिसने प्रशासन और आमजन के हाथ-पांव फुला दिए. पहली घटना बलीचा हाईवे पर घटित हुई जहां यात्रियों से भरी एक बस आग का गोला बन गई, वहीं दूसरी घटना खेरवाड़ा में हुई जहां एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. इन दोनों हादसों ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था और फायर रेस्क्यू सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बलीचा हाईवे पर मौत को मात देकर खिड़कियों से कूदे 38 यात्री
मंगलवार शाम करीब 5 बजे गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नन्दू श्रीनाथ ट्रैवल्स की एक निजी बस अचानक लपटों से घिर गई. यह बस आमेट से रवाना होकर नाथद्वारा होते हुए अहमदाबाद की ओर जा रही थी. बस में 10 महिलाओं सहित कुल 38 यात्री सवार थे.

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सूझबूझ ने टाला बड़ा हादसा
जैसे ही बस बलीचा पहुंची, केबिन में तारों के जलने की तेज गंध आने लगी. चालक रंगलाल और रतनसिंह ने बिना देरी किए बस को सड़क किनारे खड़ा किया और यात्रियों को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा. देखते ही देखते बस के भीतर धुआं भरने लगा, जिससे यात्री घबरा गए और चीख-पुकार मच गई. गनीमत रही कि बस मात्र 8 माह पुरानी थी और इसमें इमरजेंसी फायर एग्जिट विंडो की सुविधा थी. घबराए हुए यात्री जान बचाने के लिए बस के मुख्य दरवाजे और इमरजेंसी खिड़कियों से बाहर कूदने लगे.

बस पूरी तरह जलकर खाक
यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. यात्रियों का कीमती सामान और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. सूचना मिलते ही डीएसपी गोपाल चंदेल और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण दल-बल के साथ पहुंचे. मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीएल चौधरी के नेतृत्व में चार दमकल वाहनों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान हाईवे पर यातायात करीब 30 मिनट तक बाधित रहा.

खेरवाड़ा में 4 घंटे तक दहकता रहा कबाड़ का गोदाम
एक तरफ बलीचा में बस जल रही थी, तो दूसरी तरफ खेरवाड़ा कस्बे में एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग ने तांडव मचा रखा था. शाम को लगी इस आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं. इस हादसे ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी.

रेस्क्यू में देरी और संसाधनों की कमी
हैरानी की बात यह रही कि आग लगने के करीब डेढ़ घंटे बाद डूंगरपुर से पहली फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. जब तक वह एक चक्कर लगाकर पानी भरती, आग और ज्यादा फैल चुकी थी. उदयपुर से दूसरी दमकल को पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा. इस बीच स्थानीय लोगों ने निजी टैंकरों और एमबीसी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन रबर और प्लास्टिक के कबाड़ के कारण लपटें शांत नहीं हुईं.

लाखों का हुआ नुकसान
गोदाम मालिक अशोक के अनुसार, इस आगजनी में उनका सारा सामान जलकर राख हो गया है. गोदाम के अंदर रखी एक महंगी स्क्रैप मशीन भी पूरी तरह जल गई, अब उसका केवल ढांचा शेष बचा है. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह शॉर्ट सर्किट या पास में कचरा जलाने के कारण लगी होगी. राहत की बात यह रही कि गोदाम की चारदीवारी ऊंची होने के कारण आग पास की दुकानों और रिहायशी मकानों तक नहीं पहुंची, वरना जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था.

मंगलवार को हुए ये दोनों हादसे इस बात की गवाही देते हैं कि आग कभी भी और कहीं भी दस्तक दे सकती है. जहां बलीचा बस हादसे में इमरजेंसी गेट और चालकों की सूझबूझ ने 38 जिंदगियां बचा लीं, वहीं खेरवाड़ा की घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे पास सुदूर कस्बों में आग बुझाने के पर्याप्त और त्वरित साधन उपलब्ध हैं? आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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