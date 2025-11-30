किफायती शॉपिंग चाहिए? उदयपुर के ये 5 बाजार हैं सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन

Udaipur Shopping Markets: 'झीलों की नगरी' उदयपुर न केवल अपने शानदार महलों और झीलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपने हस्तशिल्प समानों और कम दामों में किफायती खरीदारी के लिए भी जाना जाता है. यहां के जीवंत बाज़ार उदयपुर की समृद्ध पारंपरिक कला और संस्कृति का केंद्र हैं, जहां कारीगर पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी अनूठी कला को आगे बढ़ा रहे हैं.

किफायती दामों में शाही कला

उदयपुर के प्रमुख हस्तशिल्प अपनी जटिल कारीगरी और पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आप बाजारों में मोलभाव करके बेहतरीन दामों पर खरीद सकते हैं. जैसे-मीनाकारी, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, रंगाई और छपाई आदि.

मीनाकारी जो उदयपुर की सबसे जटिल कलाओं में से एक है, जिसमें धातु पर कीमती पत्थरों का काम होता है. इसके उत्पाद ₹50 से लेकर लाखों तक की विस्तृत रेंज में उपलब्ध हैं.यहां मोचीवाड़ा बाजार चमड़े से बने पारंपरिक जूते, सैंडल और बैग का एक प्रमुख केंद्र है, जहां की बेहतरीन कारीगरी किफायती दामों पर उपलब्ध है.

रंगाई और छपाई

पारंपरिक राजस्थानी शैली में बने कपड़े, विशेष रूप से साड़ियां और दुपट्टे, जीवंत रंगों और विशेष छपाई के साथ यहां बहुत लोकप्रिय हैं.लकड़ी से बनी सुंदर सजावटी वस्तुएं, खिलौने और कलाकृतियां भी यहां बहुतायत में मिलती हैं.

प्रमुख मार्केट और खरीदारी के टिप्स

उदयपुर में खरीदारी का अनुभव बहुत ही अनूठा है. यहां के प्रमुख बाज़ार, कम दामों में बेहतरीन सामान उपलब्ध कराते हैं. मोचीवाड़ा बाजार चमड़े के सामानों का केंद्र है.बड़ा बाजार दयपुर का सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त बाजार, जहां हर तरह का सामान मिलता है.हस्तशिल्प बाजार पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन और अन्य सजावटी सामानों के लिए जाना जाता है.इन छोटे बाजारों में भी आपको पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प मिल जाएंगे.

खरीदारी के सुझाव

उदयपुर की संस्कृति में मोलभाव (Bargaining) करना आम है. खरीदारी करने से पहले कीमतों की तुलना करना और मोलभाव ज़रूर करें, जिससे आप किफायती दामों पर बेहतरीन कलाकृतियां खरीद सकते हैं.

