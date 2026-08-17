/राजस्थान का ऐसा शिव मंदिर जहां पहुंचने से पहले "काल" से करनी पड़ती है मुलाकात! रहस्य जान हो जाएंगे हैरान

राज्य चुनें
Rajasthan Unique Shiv Temple: पवित्र श्रावन महीने में आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां महाकाल के चरणों मे पहुंचने से पहले भक्तों को काल के मुख से होकर निकलना पड़ता है. यहां आने वाले भक्ति की भोलेनाथ कठिन परीक्षा लेते हैं और फिर उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं. आइये दुनिया के इस अनूठे और चमत्कारी शिव मंदिर के बारे में जानते हैं.
कदम-कदम पर भक्त करते हैं खतरों से मुकाबला
घना जंगल, खड़ी चट्टानें और पहाड़ी के एक तरफ से गिरता झरना... नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं और सहारा सिर्फ जंजीरों का है. हम बात कर रहे हैं अरावली की वादियों में छिपे महादेव के एक ऐसे धाम की जो पहली नजर में किसी रहस्यमयी जगह से कम नहीं लगता. उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर देवला के निकट पहाड़ियों के बीच बने इस प्राकृतिक गुफा में तिलकेश्वर महादेव विराजित है, जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 100 फीट गहरी गुफा में उतरना पड़ता है.
लोहे की जंजीरों के सहारे गुफा तक पहुंचते हैं श्रद्धालु
गुफा तक पहुंचने के लिए पहाड़ी और पेड़ों से बांधी गई करीब एक दर्जन लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है. जंजीरों की कदर कर बड़ी ही सावधानी के साथ कदम-दर-कदम नीचे उतरना पड़ता है. इसके बाद लोहे की सीढ़ियां पार करनी होती हैं. गुफा के भीतर पहुंचने पर एक और हैरान करने वाला दृश्य सामने आता है. महादेव करीब 10 से 15 फीट ऊपर विराजमान हैं.
पूरे साल बहता है झरना
श्रद्धालुओं को लोहे की सीढ़ियों पर खड़े होकर ही महादेव के दर्शन करने पड़ते हैं. मंदिर के ऊपर सालभर झरना बहता रहता है. इसी झरने के पीछे गुफा में महादेव का प्राकृतिक धाम बना हुआ है. चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां, घना जंगल और गुफा की गहराई यह दृश्य भक्तो को रोमांचित कर देता है.
पड़ोसी राज्य से भी पहुंचते हैं भक्त
महादेव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है. इसके बावजूद आस्था श्रद्धालुओं को यहां तक खींच कर लाती है. वैसे तो हर रोज महादेव के दर्शन करने यहां भक्त आते हैं, लेकिन पवित्र श्रावण और भादवा माह में यहां भक्तों की भीड़ विशेष रूप से बढ़ जाती है. उदयपुर संभाग के साथ मारवाड़ और पड़ोसी राज्य से भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां पहुंचते हैं.
मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महादेव का यह स्थान 500 वर्ष से भी पुराना है. इस स्थान पर भोलेनाथ प्रकट हुए थे. इन दुर्गम स्थान पर सबसे पहले अपनी गाय का पीछा करते हुए एक ग्वाला यहां पहुंचा और उसे शिव के दर्शन हुए. इसके बाद से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिसिला शुरू हो गया था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!