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राजस्थान का ऐसा शिव मंदिर जहां पहुंचने से पहले "काल" से करनी पड़ती है मुलाकात! रहस्य जान हो जाएंगे हैरान

Rajasthan Unique Shiv Temple: उदयपुर से करीब 80 किमी दूर देवला के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित तिलकेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी भौगोलिक संरचना और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है. गुफा में विराजमान महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 100 फीट गहरी गुफा में लोहे की जंजीरों के सहारे उतरना पड़ता है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 17, 2026, 09:12 AM IST | Updated:Aug 17, 2026, 09:12 AM IST
राजस्थान का ऐसा शिव मंदिर जहां पहुंचने से पहले "काल" से करनी पड़ती है मुलाकात! रहस्य जान हो जाएंगे हैरान
Image Credit: tilkeshwar mahadev temple

Rajasthan Unique Shiv Temple: पवित्र श्रावन महीने में आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां महाकाल के चरणों मे पहुंचने से पहले भक्तों को काल के मुख से होकर निकलना पड़ता है. यहां आने वाले भक्ति की भोलेनाथ कठिन परीक्षा लेते हैं और फिर उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं. आइये दुनिया के इस अनूठे और चमत्कारी शिव मंदिर के बारे में जानते हैं.

कदम-कदम पर भक्त करते हैं खतरों से मुकाबला

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घना जंगल, खड़ी चट्टानें और पहाड़ी के एक तरफ से गिरता झरना... नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं और सहारा सिर्फ जंजीरों का है. हम बात कर रहे हैं अरावली की वादियों में छिपे महादेव के एक ऐसे धाम की जो पहली नजर में किसी रहस्यमयी जगह से कम नहीं लगता. उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर देवला के निकट पहाड़ियों के बीच बने इस प्राकृतिक गुफा में तिलकेश्वर महादेव विराजित है, जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 100 फीट गहरी गुफा में उतरना पड़ता है.

लोहे की जंजीरों के सहारे गुफा तक पहुंचते हैं श्रद्धालु

गुफा तक पहुंचने के लिए पहाड़ी और पेड़ों से बांधी गई करीब एक दर्जन लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है. जंजीरों की कदर कर बड़ी ही सावधानी के साथ कदम-दर-कदम नीचे उतरना पड़ता है. इसके बाद लोहे की सीढ़ियां पार करनी होती हैं. गुफा के भीतर पहुंचने पर एक और हैरान करने वाला दृश्य सामने आता है. महादेव करीब 10 से 15 फीट ऊपर विराजमान हैं.

tilkeshwar mahadev temple

पूरे साल बहता है झरना

श्रद्धालुओं को लोहे की सीढ़ियों पर खड़े होकर ही महादेव के दर्शन करने पड़ते हैं. मंदिर के ऊपर सालभर झरना बहता रहता है. इसी झरने के पीछे गुफा में महादेव का प्राकृतिक धाम बना हुआ है. चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां, घना जंगल और गुफा की गहराई यह दृश्य भक्तो को रोमांचित कर देता है.

tilkeshwar mahadev temple

पड़ोसी राज्य से भी पहुंचते हैं भक्त

महादेव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है. इसके बावजूद आस्था श्रद्धालुओं को यहां तक खींच कर लाती है. वैसे तो हर रोज महादेव के दर्शन करने यहां भक्त आते हैं, लेकिन पवित्र श्रावण और भादवा माह में यहां भक्तों की भीड़ विशेष रूप से बढ़ जाती है. उदयपुर संभाग के साथ मारवाड़ और पड़ोसी राज्य से भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां पहुंचते हैं.

tilkeshwar mahadev temple

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महादेव का यह स्थान 500 वर्ष से भी पुराना है. इस स्थान पर भोलेनाथ प्रकट हुए थे. इन दुर्गम स्थान पर सबसे पहले अपनी गाय का पीछा करते हुए एक ग्वाला यहां पहुंचा और उसे शिव के दर्शन हुए. इसके बाद से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिसिला शुरू हो गया था.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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