इलाज के बीच रील बनाने पर बड़ा एक्शन, CMHO ने डॉक्टर साहब को किया APO, बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Rajasthan News: बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी डॉ. अशोक शर्मा को इलाज के दौरान रील बनाने, ड्यूटी में लापरवाही और हॉस्पिटल के सामने चल रहे दो अवैध मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई न करने के कारण एपीओ (प्रतीक्षा आदेश) कर दिया गया है. चिकित्सा विभाग ने उन्हें तुरंत जयपुर मुख्यालय रिपोर्ट करने को कहा है.
Udaipur News: उदयपुर. बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी डॉ. अशोक शर्मा को इलाज के दौरान रील बनाने, ड्यूटी में लापरवाही और हॉस्पिटल के सामने चल रहे अवैध मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई न करने के आरोप में एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया गया है. चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने देर शाम आदेश जारी कर उन्हें जयपुर मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा है.
एपीओ के बाद भी इंस्टाग्राम पर 4 वीडियो डाले
आदेश आने के बाद भी डॉ. शर्मा ने अपने 3.10 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर चार भावुक वीडियो पोस्ट किए. पहले वीडियो में वे बोले, “मुझे क्यों हटाया, किस गलती की सजा मिली, पता नहीं.” दूसरे में अस्पताल पहुंचकर मरीजों से कहा, “कुछ मरीजों का इलाज अधूरा था, इसलिए आया हूं. सोमवार तक यहीं हूं, इलाज करा लो. फिर जहां सरकार भेजेगी, वहां चले जाएंगे.”
बच्ची और मरीज फूट-फूटकर रोए, डॉक्टर भी नहीं रोक पाए आंसू
शुक्रवार शाम के दो वीडियो में एक बच्ची और उसकी मां डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर रोते दिखे. बच्ची बार-बार कह रही थी, “अंकल मत जाओ…”. डॉ. शर्मा खुद भी रो पड़े और बोले, “मैं छोड़कर नहीं जा रहा, फिर मिलेंगे.”
एक अन्य मरीज रोते हुए गले लग गया. डॉक्टर ने कहा, “हम मरीजों से जुड़ जाते हैं. ये सब ऊपर वालों का खेल है. मुझे जाने का दुख नहीं, तनख्वाह तो वही रहेगी, प्रमोशन भी हो जाएगा… बस ऐसे गरीब मरीज नहीं मिलेंगे.”
CMHO का खुलासा: शिकायतें लंबे समय से थीं
सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य ने बताया, ड्यूटी में लापरवाही, समय पर अस्पताल न पहुंचने की शिकायतें लंबे अरसे से मिल रही थीं.हॉस्पिटल के ठीक सामने दो अवैध मेडिकल स्टोर चल रहे थे, जहां बिना डॉक्टर के पर्ची लिखी जा रही थी. दो हफ्ते पहले छापा मारकर इन्हें बंद कराया गया. प्रभारी होने के बावजूद डॉ. शर्मा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी थी.
इसके अलावा इलाज के दौरान रील बनाना भी गंभीर अनुशासनहीनता माना गया. विभागीय जांच चल रही है, रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी.डॉ. शर्मा की लोकप्रियता और मरीजों का प्यार तो दिख रहा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन भी साफ है. अब देखना यह है कि सोशल मीडिया की यह जंग कहां तक जाती है.
