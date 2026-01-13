उदयपुर के इकबाल सक्का ने कर दिया कमाल, छोटी डिब्बी में भर दी सोने की 75 पतंगें

Golden Kite Record-Dr Iqbal Sakka: मकर संक्रांति के पर्व पर जहां पूरा देश खुले आसमान में बड़े आकार की पतंगों के पेंच लड़ाने की तैयारी कर रहा है, वहीं झीलों की नगरी उदयपुर के अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पकार डॉ. इकबाल सक्का ने अपनी कला के जादू से रिकॉर्ड्स के आसमान में तिरंगा फहराया है. डॉ. सक्का ने अपनी जादुई उंगलियों से दुनिया की सबसे छोटी 75 स्वर्ण पतंगें तैयार कर एक साथ 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

75 घंटे की तपस्या और 75 कीर्तिमान

देश की आजादी के 75 वर्षों और शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते कदमों को समर्पित करते हुए डॉ. सक्का ने 75 की संख्या को चुना. उन्होंने लगातार 75 घंटों तक बिना रुके सूक्ष्म शिल्प कला का प्रदर्शन किया. ये पतंगें इतनी छोटी हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना लगभग असंभव है. लेंस के माध्यम से देखने पर इनमें पारंपरिक पतंगों की तरह ठड्डा, कबानी, धनुष और फूदा जैसी सभी बारीकियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं. हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड: डॉ. सक्का की इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया गया है. यह विश्व इतिहास में पहली बार है जब किसी व्यक्ति ने एक साथ 75 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हों.

रिकॉर्ड्स का दोहरा शतक

डॉ. इकबाल सक्का केवल एक शिल्पकार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स के बादशाह बन चुके हैं. उन्होंने अब तक विभिन्न रिकॉर्ड बुक्स में 200 से अधिक बार अपना नाम दर्ज करवाया है. उनके नाम पहले से ही 121 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज थे, जिनमें अब ये 75 नए कीर्तिमान जुड़ गए हैं. हिंदुस्तान बुक के प्रबंधक ने उन्हें इस अद्वितीय सफलता के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.

सांप्रदायिक सौहार्द और मेवाड़ का गौरव

मेवाड़ की धरा से डॉ. सक्का की यह उपलब्धि केवल कला तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपनी इस कला के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी दिया है. डॉ. सक्का का कहना है कि उनकी हर कृति देश के गौरव को समर्पित होती है. मकर संक्रांति जैसे पावन अवसर पर उनकी यह 'सूक्ष्म स्वर्ण पतंगें' भारत की समृद्ध कला संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर रही हैं.

डॉ. इकबाल सक्का ने साबित कर दिया है कि कला की कोई सीमा नहीं होती. जहां दुनिया बड़ी पतंगों में उलझी है, वहीं उन्होंने अपनी सूक्ष्म कला से 'शून्य' में भी ब्रह्मांड रच दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipr News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-