Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के शख्स ने बनाया विश्व का सबसे छोटा चांदी का तिरंगा और सोने के 6 वायुयान

Udaipur News: उदयपुर के विश्व रिकॉर्ड धारी डॉ. इक़बाल सक्का ने 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर विश्व का सबसे छोटा चांदी का तिरंगा झंडा और सोने से बने 6 वायुयान बनाए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Avinash jagnawat
Published: Aug 13, 2025, 14:12 IST | Updated: Aug 13, 2025, 14:12 IST

Trending Photos

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री
8 Photos
rajasthan tourism

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में
8 Photos
Janmashtami 2025

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

Dausa Accident: सामान ढोने वाली गाड़ी में ठूस-ठूसकर यूपी से राजस्थान कैसे पहुंचे 31 लोग, हादसे से पहले कहां थी पुलिस?
6 Photos
dausa road accident

Dausa Accident: सामान ढोने वाली गाड़ी में ठूस-ठूसकर यूपी से राजस्थान कैसे पहुंचे 31 लोग, हादसे से पहले कहां थी पुलिस?

राजस्थान के शख्स ने बनाया विश्व का सबसे छोटा चांदी का तिरंगा और सोने के 6 वायुयान

Udaipur News: मेवाड़ के विश्वविख्यात शिल्पकार और सौ से भी अधिक विश्व रिकॉर्ड धारी डॉ. इक़बाल सक्का ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनूठे अंदाज में अपनी देश भक्ति का जजबा दिखाया है. उन्होंने विश्व का सबसे छोटा चांदी का तिरंगा झंडा और सोने से बने 6 वायुयान तैयार किए हैं, जो तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए उड़ान भरते प्रतीत होते हैं.

उदयपुर के शुक्ष्म शिल्पकार इकबाल सक्का ने इन छः छोटे विमानों को विशेष नाम भी दिए हैं, शिक्षा विमान, विज्ञान विमान, किसान विमान, इंडिया विमान, हिंद विमान और भारत विमान, जो देश की शक्ति को प्रदर्शित ओर रहे गए. इन सभी विमानों का आकार मात्र 3 गुणा 2 मिलीमीटर है. इनका वजन मात्र 1 ग्राम है जो सोने से बनाए गए है.

इन शुक्ष्म वायुयानों में मीना युक्त पंखे, पहिए, लाइट को बेहद बारीकी से लगाया गया है, जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें देखने के लिए लेंस की मदद लेनी पड़ती है. इन्हें बनाने के लिए सक्का को 10 दिनों का समय लगा. उनका कहना है कि इन विमानों की डिजाइन इस तरह तैयार की गई है कि वे तिरंगे की लहराहट के साथ आकाश में उड़ते और उसे सलाम करते नजर आते हैं.

Trending Now

इसके अलावा सक्का ने मात्र 2 मिलीमीटर का एक चांदी का तिरंगा झंडा भी बनाया है, जो अपने आप में एक अद्वितीय कलाकृति है. इस छोटे से तिरंगे में तीनों रंग और अशोक चक्र की बारीकियां स्पष्ट रूप से नजर आती हैं, जो इनकी शुक्ष्म शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण पेश करती है.

सक्का ने बताया कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बनाई इन अनूठी कृतियों को वे भारत सरकार के भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली को भेंट करना चाहते है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र लिखकर भी अपनी इच्छा व्यक्त की है. इससे पहले भी वे इन तरह की कलाकृतियों को राष्टीय संग्रहालय में रखने के लिए पत्र लिख चुके हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news