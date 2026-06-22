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Udaipur: फतहनगर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

Udaipur News: उदयपुर जिले के फतहनगर कस्बे की जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया. मस्जिद के बीके गेट के बाहर हुई इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 22, 2026, 04:19 PM|Updated: Jun 22, 2026, 06:41 PM
Udaipur: फतहनगर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के फतहनगर कस्बे में स्थित जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान दो गुट आपस मे भीड़ गए. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर डंडों और सरियों से हमला किया, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

ये मामला 19 जून शुक्रवार का है, जुमे की नमाज के बाद का है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बेरहमी से हमला करते हुए नजर आ रहा हैं. हमले में घायल आसिफ हुसैन मंसूरी ने बताया कि नमाज के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई. इसके बाद लोग मस्जिद से बाहर निकलने लगे.

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दोनों पक्षों में क्यों हुई कहासुनी?

पुलिस से अनुसार, मस्जिद परिसर में सामुदायिक भवन के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इसी से नाराज होकर एक पक्ष मस्जिद से बाहर चला गया और पास में चल रहे मकान निर्माण कार्य से डंडे और सरिए उठाए और फिर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया.

दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज

पुलिस ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है. एक पक्ष से शब्बीर भाटी ने और दूसरे पक्ष से अब्बार हुसैन ने शिकायत दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

मामला अभी तक सुलझा नहीं

पुलिस ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले हुए अध्यक्ष के चुनाव के बाद से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है. दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर असहमति है और पहले भी कई बार हाथापाई हो चुकी है. दोनों पक्षों से स्थानीय प्रशासन, पुलिस और उदयपुर व कपासन से आए समाज के प्रबुद्ध लोग कई बार समझा चुके हैं लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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