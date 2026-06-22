/Udaipur: फतहनगर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

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Udaipur News: Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के फतहनगर कस्बे में स्थित जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान दो गुट आपस मे भीड़ गए. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर डंडों और सरियों से हमला किया, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए.
ये मामला 19 जून शुक्रवार का है, जुमे की नमाज के बाद का है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बेरहमी से हमला करते हुए नजर आ रहा हैं. हमले में घायल आसिफ हुसैन मंसूरी ने बताया कि नमाज के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई. इसके बाद लोग मस्जिद से बाहर निकलने लगे.
दोनों पक्षों में क्यों हुई कहासुनी?
पुलिस से अनुसार, मस्जिद परिसर में सामुदायिक भवन के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इसी से नाराज होकर एक पक्ष मस्जिद से बाहर चला गया और पास में चल रहे मकान निर्माण कार्य से डंडे और सरिए उठाए और फिर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया.
दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज
पुलिस ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है. एक पक्ष से शब्बीर भाटी ने और दूसरे पक्ष से अब्बार हुसैन ने शिकायत दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
मामला अभी तक सुलझा नहीं
पुलिस ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले हुए अध्यक्ष के चुनाव के बाद से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है. दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर असहमति है और पहले भी कई बार हाथापाई हो चुकी है. दोनों पक्षों से स्थानीय प्रशासन, पुलिस और उदयपुर व कपासन से आए समाज के प्रबुद्ध लोग कई बार समझा चुके हैं लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है.
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