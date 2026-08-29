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उदयपुर के फतेहसागर में युवती ने लगाई छलांग, चंद मिनटों में ऐसे बची जान

Udaipur News: उदयपुर के फतेहसागर झील में देर रात युवती ने छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद वकील और अधिकारियों ने रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला. युवती के घर से पत्र लिखकर आने की बात सामने आई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 29, 2026, 11:43 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 11:43 AM IST
उदयपुर के फतेहसागर में युवती ने लगाई छलांग, चंद मिनटों में ऐसे बची जान
Image Credit: झील में कूदी युवती को बचाते लोग.

Udaipur News: उदयपुर की फतेहसागर झील में देर रात एक युवती ने छलांग लगा दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि उस समय वहां तहसीलदार समेत कुछ अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवती को पानी से बाहर निकाल लिया. सूचना मिलने पर अंबामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को अपने साथ थाने ले गई.

चाय पी रहे थे अधिकारी और वकील

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युवती को बचाने में मदद करने वाले डॉक्टर नरेंद्र देवल ने बताया कि फतेहसागर के बंबइया बाजार के पास तहसीलदार रणजीत सिंह, वकील दीनबंधु और पुलिसकर्मी बहादुर सिंह बैठे चाय पी रहे थे. इसी दौरान अचानक पानी में किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी.

पास मौजूद एक महिला ने चिल्लाकर बताया कि कोई पानी में कूद गया है. आवाज सुनते ही वकील दीनबंधु बिना देर किए झील में उतर गए और युवती को पकड़ लिया.

युवती कहती रही, मुझे मरना है
बताया गया कि युवती पानी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी. वह लगातार वकील से कहती रही कि उसे मरना है और उसे छोड़ दिया जाए. करीब 10 से 15 मिनट तक युवती पानी में रही. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग उसे समझाने और उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करते रहे.

इसी बीच तहसीलदार रणजीत सिंह दौड़कर रस्सी लेकर आए और उसे पानी में मौजूद वकील की ओर फेंका. इसी दौरान एक अन्य युवक भी मदद के लिए पानी में उतर गया.

रस्सी के सहारे बाहर निकाला

काफी प्रयास के बाद युवती को रस्सी की मदद से सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उसे अंबामाता थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई.

पत्र लिखकर घर से निकली थी

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवती घर से निकलने से पहले पत्र लिखकर आई थी. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार युवती काफी तनाव में नजर आ रही थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवती की स्थिति व घटना के कारणों को लेकर आगे का अनुसंधान जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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