/उदयपुर के फतेहसागर में युवती ने लगाई छलांग, चंद मिनटों में ऐसे बची जान

Udaipur News: उदयपुर की फतेहसागर झील में देर रात एक युवती ने छलांग लगा दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि उस समय वहां तहसीलदार समेत कुछ अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवती को पानी से बाहर निकाल लिया. सूचना मिलने पर अंबामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को अपने साथ थाने ले गई.

चाय पी रहे थे अधिकारी और वकील

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युवती को बचाने में मदद करने वाले डॉक्टर नरेंद्र देवल ने बताया कि फतेहसागर के बंबइया बाजार के पास तहसीलदार रणजीत सिंह, वकील दीनबंधु और पुलिसकर्मी बहादुर सिंह बैठे चाय पी रहे थे. इसी दौरान अचानक पानी में किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी.

पास मौजूद एक महिला ने चिल्लाकर बताया कि कोई पानी में कूद गया है. आवाज सुनते ही वकील दीनबंधु बिना देर किए झील में उतर गए और युवती को पकड़ लिया.

युवती कहती रही, मुझे मरना है

बताया गया कि युवती पानी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी. वह लगातार वकील से कहती रही कि उसे मरना है और उसे छोड़ दिया जाए. करीब 10 से 15 मिनट तक युवती पानी में रही. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग उसे समझाने और उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करते रहे.

इसी बीच तहसीलदार रणजीत सिंह दौड़कर रस्सी लेकर आए और उसे पानी में मौजूद वकील की ओर फेंका. इसी दौरान एक अन्य युवक भी मदद के लिए पानी में उतर गया.

रस्सी के सहारे बाहर निकाला

काफी प्रयास के बाद युवती को रस्सी की मदद से सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उसे अंबामाता थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई.

पत्र लिखकर घर से निकली थी

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवती घर से निकलने से पहले पत्र लिखकर आई थी. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार युवती काफी तनाव में नजर आ रही थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवती की स्थिति व घटना के कारणों को लेकर आगे का अनुसंधान जारी है.

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