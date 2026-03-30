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उदयपुर फाइल्स पर पुलिस ने पेश की चार्जशीट, वीडियो क्लिप, मोबाइल, मेमोरी कार्ड का किया जिक्र

Udaipur News: राजस्थान में चर्चित उदयपुर फाइल्स पर पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है, जो आरोपी के गिरफ्तारी के 44 दिनों के बाद न्यायालय में पेश की गई. इसमें एविडेन्स के रूप में वीडियो क्लिप, मोबाइल, मेमोरी कार्ड का जिक्र किया गया है. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Mar 30, 2026, 01:35 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 01:35 PM IST

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उदयपुर फाइल्स पर पुलिस ने पेश की चार्जशीट, वीडियो क्लिप, मोबाइल, मेमोरी कार्ड का किया जिक्र

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में भाजपा महिला नेता के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के मामले में चर्चित उदयपुर फाइल्स पर पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने और आरोपी के गिरफ्तारी के 44 दिनों के बाद न्यायालय में इस मामले में चार्जशीट पेश की है. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोपी से जप्त हुए एविडेन्स के रूप में वीडियो क्लिप, मोबाइल, मेमोरी कार्ड सहित अन्य साक्ष्यों का भी जिक्र किया है.

पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि आरोपी अधिवक्ता विशाल गुर्जर ने डिजिटल घड़ी में हिडन कैमरा लगाया हुआ था, जो उसके मोबाइल से कनेक्ट था. हिडन कैमरे को इन तरह से सेट किया गया था, जिससे ऑफिस में होने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सके.

एआई वीडियो का जिक्र नहीं

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चार्जशीट में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि पीड़िता की ओर से एआई की मदद से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था लेकिन पुलिस ने की पूरी चार्जशीट में एआई वीडियो के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है.

पुलिस ने आरोपी कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया, जिसमें 32 जीबी का एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ था. इस मेमोरी कार्ड में अलग-अलग फाइल बनाकर वीडियो को स्टोरेज किया गया था. इसमें पीड़िता के न्यूड फोटो और वीडियो शामिल है. पुलिस ने चार्जशीट में 12 गवाह, 28 दस्तावेज और चार आर्टिकल सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य पेश किए हैं. इस मामले में आरोपी को हिडन कैमरा बेचने वाले दुकानदार को भी गवाह बनाया गया है.

महिला एक व्यक्ति के साथ कई बार देखी गई

हालांकि पुलिस ने आरोपी से जप्त हुए वीडियो की संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है. पुलिस चार्जशीट से सामने आया कि वीडियो में महिला एक व्यक्ति के साथ कई बार देखी गई है, जिसमें वह उसके बातचीत करती हुई, सोफा-सेट करती हुई और कभी आपत्तिजनक अवस्था में थी लेकिन इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में पुलिस ने कोई जिक्र नहीं किया है.

सूत्रों की मानें तो इस मामले की पूरी जांच डीएसपी गोपाल चंदेल ने ही की है, जबकि मामले में विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने यह जांच एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा को दे दी थी लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है. आपको बता दें कि 11 फरवरी को भाजपा महिला नेत्री ने अधिवक्ता विशाल गुर्जर पर नशीला पदार्थ पिला उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था.

सीसीटीवी वीडियो आया था सामने

इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि उनकी गिरफ्तारी के दौरान हुआ घटनाक्रम भी विवादों में रहा. रात के समय आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम के साथ कुछ लोग हाथों में हथौड़ा और सब्बल लिए दिखाई दिए. आरोपी अधिवक्ता के परिवार के लोगों ने उन पर जबरन घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया था. पुलिस के साथ इन लोगों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था.

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