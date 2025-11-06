Zee Rajasthan
Udaipur: गीतांजलि हॉस्पिटल ने रचा इतिहास, शुरू हुई रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी

Udaipur News:  राजस्थान के उदयपुर के गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत हुई है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Avinash jagnawat
Published: Nov 06, 2025, 08:48 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 08:48 PM IST

Udaipur: गीतांजलि हॉस्पिटल ने रचा इतिहास, शुरू हुई रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. गीतांजलि हॉस्पिटल में VELYS Robotic-Assisted Solution के माध्यम से सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत हुई है. यह अत्याधुनिक तकनीक बिना किसी प्री-ऑपरेटिव सीटी, एमआरआई स्कैन के सर्जरी को अधिक सटीक, सुरक्षित और व्यक्तिगत बनाती है.

गीतांजली हॉस्पिटल के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. रामावतार सैनी और डॉ. हरप्रीत सिंह की टीम ने रोबोट की मदद से यह सफल सर्जरी कर यह सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ऑर्थोपेडिक केयर की विश्वस्तरीय सुविधा गीतांजली हॉस्पिटल में मिल रही है.

इस मौके गीतांजली ग्रुप के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने कहा कि हमारा विजन सदैव यही है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले.

गीतांजली हॉस्पिटल ने हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली सेवाओं को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है. इसी कड़ी में 'VELYS रोबोटिक सर्जरी सिस्टम' का समावेश हमारे इस संकल्प को और भी सशक्त बनाता है.

दरअसल यह तकनीक वर्तमान में भारत के केवल चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ही उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा सुविधा के लिए मरीजों को किसी तरह से अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. VELYS रोबोटिक तकनीक सर्जन को रीयल-टाइम डाटा र इमेजलेस प्लानिंग प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक मरीज की शारीरिक संरचना के अनुरूप सटीक घुटना प्रत्यारोपण किया जा सकता है.

इसके परिणामस्वरूप मरीजों को तेज रिकवरी, कम दर्द और दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त होती है. VELYS प्रणाली पूरी तरह इमेजलेस और सर्जन-नियंत्रित है, जो ऑपरेशन के दौरान घुटने की हड्डियों और लिगामेंट्स का संतुलन बनाते हुए अत्यंत सटीक अलाइनमेंट सुनिश्चित करती है.
