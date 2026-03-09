Zee Rajasthan
सड़क पर साइड न देने पर खूंखार हुए बाइक सवार बदमाश, चाकू से किया जानलेवा हमला

Udaipur Road Rage News: उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में डोली घाटी रोड पर देर रात एक छोटे से सड़क विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया. कार सवार दो युवकों ने बाइक सवार बदमाशों को साइड न देने पर बहस की, जिसके बाद बदमाशों ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Mar 09, 2026, 08:35 AM IST | Updated:Mar 09, 2026, 08:35 AM IST

सड़क पर साइड न देने पर खूंखार हुए बाइक सवार बदमाश, चाकू से किया जानलेवा हमला

Udaipur Crime News: उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में डोली घाटी रोड पर देर रात एक मामूली विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया. कार सवार दो युवकों ने बाइक सवार बदमाशों को सड़क पर साइड देने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए बदमाशों ने चाकू निकालकर उन पर हमला बोल दिया. यह घटना रात के समय हुई, जब सड़क पर कम आवागमन था. हमले में दोनों कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. बदमाशों ने चाकू से कई वार किए, जिससे युवकों की हालत नाजुक हो गई.

घायलों को बचाने की कोशिश और अस्पताल पहुंचाना
हमले के तुरंत बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घटनास्थल पर मौजूद दूसरी बाइक पर सवार दुर्गेश गमेती ने घायल युवकों की मदद की और उन्हें तुरंत स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर के एमबी (महाराणा भूपाल) चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. दुर्गेश गमेती की त्वरित प्रतिक्रिया से घायलों की जान बचाने में मदद मिली.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही गोगुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने आसपास के इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

सड़क विवादों में बढ़ती हिंसा: चिंता का विषय
यह घटना सड़क पर छोटे-मोटे विवादों को हिंसक रूप लेने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है. राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां साइड न देने या ओवरटेकिंग जैसे मामलों में चाकूबाजी और मारपीट हो जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन और युवाओं में धैर्य की भावना विकसित करने की जरूरत है. गोगुंडा जैसे ग्रामीण इलाकों में रात के समय सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी उठ रही है.

समाज और प्रशासन के लिए सबक
यह वारदात न केवल घायल युवकों के परिवारों के लिए दर्दनाक है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी भी है. छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का सहारा लेना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी अपराध है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोग भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक हो रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


