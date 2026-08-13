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हरियाली अमावस्या के मौके पर उदयपुर में लगता है अनोखा मेला, जहां दूसरे दिन पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बंद

उदयपुर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर फतहसागर झील से सहेलियों की बाड़ी तक 5 किलोमीटर क्षेत्र में दो दिवसीय मेला लगता है. दूसरे दिन का मेला विशेष रूप से केवल महिलाओं और बच्चों के लिए होता है, जहां महिलाएं बिना पुरुषों की मौजूदगी के अधिक सहज और स्वतंत्र महसूस करती हैं.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 13, 2026, 01:42 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 01:42 PM IST
हरियाली अमावस्या के मौके पर उदयपुर में लगता है अनोखा मेला, जहां दूसरे दिन पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बंद
Image Credit: Hariyali Amavasya mela

Udaipur News: हरियाली अमावस्या के मौके पर 2 दिन तक उदयपुर की विश्वप्रसिद्ध फतहसागर झील से लेकर सहेलियों की बाड़ी तक 5 किलोमीटर की परिधि में यह मेला लगता है. यहां आने वाले मेलार्थियो के आनंद को दुगुना करने के लिए मेले के बीच ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर मन मोहक प्रस्तुतियां दी जाती है.

मेले में महिलाओ के लिए साज-श्रृंगार के लिए कई स्टाल्स पर श्रृंगार की वस्तुएं उपलब्ध रहती है, तो वहीं बच्चों के लिए भी कई दुकानों पर लगे हुए खिलोने बच्चों को आकर्षित करते है. मेले में आने वाले लोगो को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, यहां लगी डोलर और चक्कारियां, जो हर मेले की जान होती है.

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ऊंची-ऊंची डोलर में बैठकर डर के साथ ही मनोरंजन का लुत्फ लेने के लिए महिलाओं की कतार लगी रहती है. यहां आनी वाली महिलाओं का कहना है कि मेले में पुरूषों के नहीं होने से वे सहज और आजाद महसूस करती हैं.

2 दिन तक लगता है हरियाली अमावस्या मेला

ये मेला हरियाली अमावस्या के मौके पर 2 दिन तक लगता है. एक दिन मेला सामान्य मेला होता है और दूसरे दिन मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगता है. इस दिन सखी-सहेलियां, सास-बहुएं और ननद-भोजाइयां साथ पहुंचकर मेले का आनंद लेती हैं. इस मेले में महिलाएं साज-सज्जा के सामान, चूड़ियां, बालों की क्लिप, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के साथ अन्य सामान की खरीदारी करती हुई नजर आता हैं.

कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत वर्ष 1899 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने की थी. वहीं, अगले साल चावंडी रानी ने महिलाओं के लिए विशेष मेला शुरू करवाया था. शुरुआती दौर में सिटी पैलेस से हलवाइयों को सामग्री उपलब्ध कराकर मेला लगवाया जाता था और इसे मालपुए के मेले के रूप में भी जाना जाता था. वहीं, समय के साथ मेला बदलता गया .

महिलाओं के लिए ऐसे मेले भारत में दो जगह और लगते हैं


गोरमी का जल विहार मेला, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी में लगने वाले इस पांच दिवसीय मेले में परंपरा के अनुसार, शुरुआती दो दिन केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित होते हैं. इन दिनों में केवल महिलाओं को ही मेले में खरीदारी करने और घूमने की अनुमति होती है, और पुरुष एंट्री नहीं कर सकते हैं.

अट्टुकल पोंगाला, केरल
तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में आयोजित होने वाला यह उत्सव दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है. हालांकि यह कोई पारंपरिक मेला नहीं है, लेकिन इसमें केवल लाखों महिला श्रद्धालु ही भाग लेती हैं और पोंगल प्रसाद बनाकर देवी की आराधना करती हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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