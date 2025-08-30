आधी रात में BJP MLA की गाड़ी हुआ एक्सीडेंट, कार में सवार थे विधायक के साथ 3 लोग

Udaipur Accident News: सड़क हादसे में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी (37) सहित तीन लोग घायल हुए हैं. विधायक की कार का शुक्रवार देर रात करीब एक बजे उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया.

हादसा उदयपुर के अंबेरी के पास हुआ. विधायक, उनके PA और ड्राइवर को उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उधर, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, उसमें सवार चार युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

हाईवे के कट पर टर्न लेने के दौरान दो कारों में टक्कर हुई

उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाईवे पर अमरखजी मंदिर से आगे चीरवा टनल की तरफ जाने वाले रोड पर कट के पास हादसा हुआ. उदयपुर से नाथद्वारा की तरफ गुजरात नंबर की गाड़ी जा रही थी. उसके ड्राइवर ने कट पर टर्न ले लिया था. टर्न लेने वाली गाड़ी ने राजसमंद से आ रही विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की गाड़ी को टक्कर मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विधायक सहित तीन लोग सवार थे

कार में दीप्ति माहेश्वरी सहित तीन लोग सवार थे. तीनों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया. दीप्ति माहेश्वर की पसलियों में फ्रैक्चर आया है. फिलहाल उनको आईसीयू में रखा गया है. दीप्ति के पिता सत्यनारायण माहेश्वरी ने बताया कि कार में दीप्ति के साथ PA जय और ड्राइवर धर्मेंद्र थे. जय के सिर में चोट चाटें आई हैं और धमेंद्र भी जख्मी है.

जिस गाड़ी से टक्कर हुई है, वह गुजरात नंबर ब्लैक TUV है. उदयपुर की सुखेर पुलिस ने इमरान खान (33), उस्मान गनी (25), मोहम्मद इमरान (44), सागर लोहार (21) को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस जांच में सामने आया है कि ये लोग मैकेनिक हैं और उदयपुर के ही रहने वाले हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि विधायक दीप्ति खतरे से बाहर हैं और आज उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा. बता दें कि दीप्ति माहेश्वरी उदयपुर और राजसमंद दोनों जगह रहती हैं और अपने कार्यक्रमों को देखते हुए वह कभी उदयपुर तो कभी राजसमंद में रुकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-