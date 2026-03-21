उदयपुर का रहस्यमयी देवी मंदिर! यहां खुद जल उठती है आग, माता करती हैं अग्नि स्नान

Chaitra Nacratri 2026: शक्ति की भक्ति का पावन पर्व नवरात्रि इन दिनों पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. इन नौ दिनों में भक्त माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं. इसी कड़ी में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक ऐसा शक्तिपीठ चर्चा में है, जो अपने अनोखे चमत्कारों के लिए जाना जाता है.

ईडाणा माता मंदिर का अनोखा चमत्कार

हम बात कर रहे हैं ईडाणा माता मंदिर की, जो मेवल क्षेत्र में स्थित है. मान्यता है कि जब माता अपने भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, तो वे ‘अग्नि स्नान’ करती हैं. यह घटना अपने आप में रहस्यमयी और अद्भुत मानी जाती है.

कहां स्थित है मंदिर

यह शक्तिपीठ उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर बम्बोरा गांव के पास स्थित है. ‘मेवल की महारानी’ के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. यहां हर दिन हजारों भक्त अपने कष्टों के निवारण के लिए पहुंचते हैं.

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खुले आसमान के नीचे विराजमान माता

मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां माता ईडाणा विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विराजमान हैं. गर्भगृह पर कोई छत नहीं है, यानी सर्दी, गर्मी या बारिश. हर मौसम में माता खुले आसमान के नीचे ही विराजती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

अग्नि स्नान का रहस्य

माना जाता है कि जब माता प्रसन्न होती हैं, तो गर्भगृह में अचानक आग लग जाती है और ऊंची-ऊंची लपटें उठती हैं. यह आग कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है. खास बात यह है कि इतनी भीषण आग के बावजूद मंदिर या माता की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. कुछ समय बाद यह आग अपने आप शांत भी हो जाती है.

अब तक बना हुआ है रहस्य

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आग कैसे लगती है और कैसे शांत हो जाती है. माता कब अग्नि स्नान करेंगी, इसका भी कोई निश्चित समय नहीं होता. कहा जाता है कि जिन भक्तों पर माता की विशेष कृपा होती है, वही इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बन पाते हैं.

गहरी आस्था का केंद्र

श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां आने से हर प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है. यहां तक कि लकवा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग भी माता के दरबार में आकर स्वस्थ होने की कामना करते हैं. भक्त माता को लाल चुनरी, श्रीफल और त्रिशूल अर्पित करते हैं.

नवरात्रि में उमड़ता है जनसैलाब

मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. दूर-दूर से लोग माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

उदयपुर का ईडाणा माता मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने रहस्यमयी चमत्कारों के कारण भी लोगों को आकर्षित करता है. अग्नि स्नान की अनोखी परंपरा इसे देश ही नहीं, दुनिया के विशेष शक्तिपीठों में शामिल करती है.

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