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उदयपुर में सनसनी: आधी रात को महादेव मंदिर में तोड़ी गईं मूर्तियां, शिवलिंग और नाग की प्रतिमा खंडित मिलने से इलाके में भारी रोष!

Udaipur News: उदयपुर के इंद्रा नगर (बीड़ा) में महादेव मंदिर की मूर्तियां खंडित मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया. शिवलिंग और नाग प्रतिमा भी टूटी मिली. सूरजपोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और CCTV फुटेज खंगाली जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Sep 18, 2026, 11:20 AM IST | Updated:Sep 18, 2026, 11:20 AM IST
उदयपुर में सनसनी: आधी रात को महादेव मंदिर में तोड़ी गईं मूर्तियां, शिवलिंग और नाग की प्रतिमा खंडित मिलने से इलाके में भारी रोष!
Image Credit: मूर्तियां खंडित मिलने के बाद लोगों में नाराजगी.

Udaipur News: शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर (बीड़ा) मोहल्ले में देर रात मंदिर में स्थापित मूर्तियां खंडित मिलने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई. सुबह घटना की जानकारी सामने आते ही बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मंदिर के पास जमा हो गए. लोगों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पूजा के बाद मंदिर पहुंचे युवकों को मिली जानकारी
जानकारी के अनुसार, इंद्रा नगर (बीड़ा) स्थित महादेव मंदिर में मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग पुजारी देर रात पूजा-अर्चना करने के बाद लौट गए थे. इसके कुछ समय बाद कुछ नवयुवक मंदिर की ओर पहुंचे. वहां उन्होंने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित हालत में देखा.

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मंदिर में शिवलिंग और नाग की प्रतिमा भी टूटी हुई मिली. मूर्तियों की स्थिति देखकर युवकों ने तुरंत इसकी जानकारी आसपास रहने वाले लोगों को दी. घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में लोगों की भीड़ जुटने लगी.

मूर्तियों पर टूट-फूट के निशान
मौके पर पहुंचे मोहल्लेवासियों ने मंदिर में मूर्तियों की स्थिति देखी. लोगों के अनुसार, मूर्तियों पर टूट-फूट के निशान दिखाई दिए हैं. प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि पत्थर या किसी अन्य वस्तु से मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया हो सकता है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया. इसके साथ ही घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के पीछे कौन व्यक्ति या लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस फुटेज के जरिए संदिग्ध गतिविधियों और घटना से जुड़े व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

फिलहाल घटना के कारणों और इसमें शामिल व्यक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और आसपास से जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.

मोहल्लेवासियों ने की कार्रवाई की मांग
मंदिर में मूर्तियां खंडित मिलने के बाद इंद्रा नगर (बीड़ा) क्षेत्र में लोगों में रोष देखा गया. मोहल्लेवासियों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. लोगों ने पुलिस से मामले का जल्द खुलासा करने और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और भीड़ के बीच पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. फिलहाल सूरजपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. CCTV फुटेज और अन्य जानकारियों के आधार पर घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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