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आखिर क्यों उदयपुर के भंवरिया गांव में पुलिस को रुकवाना पड़ा अंतिम संस्कार, कहा- पहले पोस्टमार्टम होगा

Udaipur News: उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र के भंवरिया गांव में शराब के नशे में घर लौटे एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पत्नी पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप है. पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी पत्नी को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 13, 2026, 10:36 AM|Updated: Jun 13, 2026, 10:36 AM
आखिर क्यों उदयपुर के भंवरिया गांव में पुलिस को रुकवाना पड़ा अंतिम संस्कार, कहा- पहले पोस्टमार्टम होगा
Image Credit: File

Udaipur News: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र के ओगणा थाना अंतर्गत भंवरिया गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसकी पत्नी पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगा है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी रुकवा दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया.

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शादी समारोह से लौटने के बाद हुआ विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौटा था. बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था. घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई. आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने पति के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति का पता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने की कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलने पर ओगणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को देखते हुए पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार रुकवा दिया. इसके बाद शव को झाड़ोल उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.

पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

आरोपी पत्नी को किया डिटेन
मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को डिटेन कर लिया है. उससे पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और घटना से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों और घटना के क्रम को समझने में मदद मिलेगी.

ओगणा थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सभी तथ्यों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है और जांच के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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