Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /उदयपुर में शराब के नशे में जा रहे युवकों का एक्सीडेंट, मदद करने की बजाय लोग चुरा ले गए फोन

उदयपुर में शराब के नशे में जा रहे युवकों का एक्सीडेंट, मदद करने की बजाय लोग चुरा ले गए फोन

Udaipur News: उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में NH-58E पर शराब के नशे में बाइक चला रहे दो युवक हादसे में गंभीर घायल हो गए. आरोप है कि मदद करने के बजाय कुछ लोगों ने घायलों के मोबाइल चोरी कर लिए. एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: May 29, 2026, 10:59 AM|Updated: May 29, 2026, 10:59 AM
उदयपुर में शराब के नशे में जा रहे युवकों का एक्सीडेंट, मदद करने की बजाय लोग चुरा ले गए फोन
Image Credit: Udaipur News


Udaipur News: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में बाइक पर सवार होकर उदयपुर से उपरेटा गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान NH-58E पर मगवास के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई.

हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. एक घायल के मुताबिक, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाने के बजाय उनकी जेब से मोबाइल फोन पार कर दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को झाड़ोल उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की जांच में जुट गई है. और मोबाइल चोरी करने वालों की तलाश की जा रही है.

शराबी वाहन चालकों के लिए नियम
बता दें कि राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत यदि किसी चालक के शरीर में निर्धारित सीमा से अधिक अल्कोहल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइज़र मशीन से जांच कर वाहन चालक की स्थिति का पता लगाती है.

नियमों के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा छह महीने तक की जेल या दोनों सजा एक साथ भी हो सकती हैं. वहीं तीन साल के भीतर दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना और दो साल तक की जेल का प्रावधान है.

गंभीर धाराएं भी लगाई जा सकती
गंभीर मामलों में पुलिस वाहन जब्त करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या रद्द कर सकती है. यदि शराब के नशे में वाहन चलाने से सड़क हादसा होता है तो आरोपी पर अन्य गंभीर धाराएं भी लगाई जा सकती हैं. राजस्थान पुलिस समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है. त्योहारों, नए साल और देर रात हाईवे व शहरों में विशेष जांच अभियान चलाए जाते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: कोटा से बड़ी खबर, दरा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान धंसी मिट्टी, दो रेलवे इंजीनियर की मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

झटपट बनाएं राजस्थानी पनीर मालपुआ, घर पर मिलेगा बाजार वाला स्वाद!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट

सादुलपुर में महिला को घसीटकर ले गई पुलिस, बोली- खुद को आग लगाने की दी थी धमकी

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की मौत पर बवाल, करणी सेना समेत कई संगठनों ने रखी ये मांगें

Rajasthan news: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ दुर्ग की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आबादी तक पहुंची लपटें

Rajasthan News: अरावली की गोद में स्थित वो अजेय किला, जहां पत्थरों में दर्ज है आज भी शौर्य और जौहर की अमर गाथा

वायरल ऑडियो के बाद बड़ा एक्शन! सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा! मिट्टी ढही, 2 इंजीनियरों की मौत

जयपुर में सोना-चांदी धड़ाम! अचानक औंधे मुंह गिरी कीमतें, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के आज के ताजा रेट

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

हिलने तक का नहीं मिला मौका! कोटा में अंडरपास देखते-देखते मिट्टी में जिंदा दफन हो गए सीनियर और जूनियर इंजीनियर

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

राजस्थान में 4,398 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अजमेर से दिल्ली!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

जयपुर में हाईटेक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा! पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो और करोड़ों की डिमांड

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Tags:
Udaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, NIA की यूपी-राजस्थान समेत 4 राज्यों में रेड

देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, NIA की यूपी-राजस्थान समेत 4 राज्यों में रेड

rajasthan news
2

Rajasthan News: नौतपा में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल लोग, मुख्यमंत्री ने बच्चों-बुजुर्गों के लिए जारी की ये गाइडलाइन

Jaipur news
3

जैसलमेर में मॉल रोड की तर्ज पर नया टूरिस्ट हब, सम जैसी रौनक अब शहर के पास

Jaisalmer News
4

हिलने तक का नहीं मिला मौका! कोटा में अंडरपास देखते-देखते मिट्टी में जिंदा दफन हो गए सीनियर और जूनियर इंजीनियर

kota news
5

प्रतापगढ़ के सीतामाता अभयारण्य क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात, मां के सामने बच्ची की बेरहमी से हत्या

Pratapgarh news