/उदयपुर में शराब के नशे में जा रहे युवकों का एक्सीडेंट, मदद करने की बजाय लोग चुरा ले गए फोन



Udaipur News: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार दोनों युवक शराब के नशे में बाइक पर सवार होकर उदयपुर से उपरेटा गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान NH-58E पर मगवास के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई.

हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. एक घायल के मुताबिक, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाने के बजाय उनकी जेब से मोबाइल फोन पार कर दिए.

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सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को झाड़ोल उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की जांच में जुट गई है. और मोबाइल चोरी करने वालों की तलाश की जा रही है.

शराबी वाहन चालकों के लिए नियम

बता दें कि राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत यदि किसी चालक के शरीर में निर्धारित सीमा से अधिक अल्कोहल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइज़र मशीन से जांच कर वाहन चालक की स्थिति का पता लगाती है.

नियमों के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा छह महीने तक की जेल या दोनों सजा एक साथ भी हो सकती हैं. वहीं तीन साल के भीतर दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना और दो साल तक की जेल का प्रावधान है.

गंभीर धाराएं भी लगाई जा सकती

गंभीर मामलों में पुलिस वाहन जब्त करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या रद्द कर सकती है. यदि शराब के नशे में वाहन चलाने से सड़क हादसा होता है तो आरोपी पर अन्य गंभीर धाराएं भी लगाई जा सकती हैं. राजस्थान पुलिस समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है. त्योहारों, नए साल और देर रात हाईवे व शहरों में विशेष जांच अभियान चलाए जाते हैं.