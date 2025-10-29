स्कूल की लापरवाही या सिस्टम की चूक? झाड़ोल में मासूम की मौत पर भीड़ बेकाबू

Jhadol Bus Accident: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में एक दुखद घटना के बाद आज माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है. नामली गांव में एक निजी स्कूल बस की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उप जिला अस्पताल झाड़ोल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है.

न्याय की मांग

मृतक मासूम के लिए न्याय की मांग करते हुए, सुबह से ही राजपूत समाज के सैकड़ों लोग झाड़ोल उप जिला अस्पताल में जमा हो गए. लोगों ने अस्पताल की अव्यवस्था और हादसे के लिए जिम्मेदार निजी स्कूल, राजस्थान पब्लिक स्कूल, झाड़ोल, पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

करणी सेना का आंदोलन

माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गया, जब इस आंदोलन की कमान राजपूत करणी सेना ने संभाल ली. जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में करणी सेना के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों के लिए 3 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रबंधन के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं: ₹50 लाख रुपए की मुआवजा राशि, मृतक छात्र के परिजनों को एक सरकारी नौकरी और स्कूल बस चालक और प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई.

प्रशासन का अलर्ट मोड

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दो थानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है. पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारी दोनों पक्षों के (राजपूत समाज और स्कूल/प्रशासन) मौतबीरों (प्रमुख लोगों) के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इस संवेदनशील मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके और क्षेत्र में शांति बहाल हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं udaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-