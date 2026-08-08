Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

Udaipur News: उदयपुर की कपिल विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते तीन गाड़ियों में पहुंचे आरोपियों ने पहले तोड़फोड़ की. इसी दौरान 52 वर्षीय उर्मिला कुंवर को काली स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया. अस्पताल में उनकी मौत हो गई. वारदात CCTV में कैद हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 08, 2026, 10:33 AM IST | Updated:Aug 08, 2026, 10:33 AM IST
उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला
Image Credit: उर्मिला कुंवर को काली स्कॉर्पियो से कुचला गया.

Udaipur News: उदयपुर में शुक्रवार शाम पुरानी रंजिश के चलते जमकर उत्पात और तोड़फोड़ की वारदात हुई. तीन गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने पहले कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया और दहशत फैलाई. इसी दौरान घर से बाहर निकली 52 वर्षीय महिला को काली स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह पूरी वारदात प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित कपिल विहार कॉलोनी में शुक्रवार शाम करीब 5:43 बजे हुई. हादसे में उर्मिला कुंवर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात कैद हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे आरोपी

जानकारी के अनुसार, उर्मिला कुंवर के बेटे का आरोपियों से पहले से विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी एक काली स्कॉर्पियो और दो थार में सवार होकर कपिल विहार कॉलोनी पहुंचे. आरोप है कि कॉलोनी में पहुंचते ही आरोपियों ने बाहर खड़ी गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आरोपियों ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया.

घर से बाहर निकली महिला को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर

तोड़फोड़ के दौरान उर्मिला कुंवर अपने घर से बाहर निकलीं. CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि काली स्कॉर्पियो महिला की ओर बढ़ती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है. हादसे में उर्मिला कुंवर गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लिया

वारदात की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

क्या इस बार मानसून के साथ राजस्थान में फिर आएंगे टिड्डी दल? विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में मिला 3 बच्चों के पिता का शव, मृतक बोला था कि मुझे दिख रही लाल साड़ी में औरत...

नवलगढ़ को मिलेगी 70 KM नई पाइपलाइन और 13 ट्यूबवेल, बदेलगी तस्वीर!

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

निकाय चुनाव को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, प्रचार से खर्च तक नए नियम लागू, जानें प्रत्याशियों के लिए तय हुई हर सीमा

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

'अब नहीं तो कभी नहीं'... सिंचाई पानी को लेकर हजारों किसान सड़क पर, हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी

डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में आज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे जिले भर के स्कूल

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा खुलासा! मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव और सैलरी रोकने के गंभीर आरोप

'न छत, न दीवारें', छप्पर के नीचे चल रही पढ़ाई, जानिए राजस्थान के कौन से सरकारी स्कूल का है यह हाल

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

देसी कट्टा दिखाना पड़ा भारी! नागौर होटल में चली गोली, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत

जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज मिलेगी 'सपनों की उड़ान', पहली बार करेंगे हवाई सफर

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

TAGS:
Udaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला
2
3
4
5