/उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

Udaipur News: उदयपुर में शुक्रवार शाम पुरानी रंजिश के चलते जमकर उत्पात और तोड़फोड़ की वारदात हुई. तीन गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने पहले कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया और दहशत फैलाई. इसी दौरान घर से बाहर निकली 52 वर्षीय महिला को काली स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह पूरी वारदात प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित कपिल विहार कॉलोनी में शुक्रवार शाम करीब 5:43 बजे हुई. हादसे में उर्मिला कुंवर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात कैद हुई है.

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तीन गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे आरोपी

जानकारी के अनुसार, उर्मिला कुंवर के बेटे का आरोपियों से पहले से विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी एक काली स्कॉर्पियो और दो थार में सवार होकर कपिल विहार कॉलोनी पहुंचे. आरोप है कि कॉलोनी में पहुंचते ही आरोपियों ने बाहर खड़ी गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आरोपियों ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया.

घर से बाहर निकली महिला को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर

तोड़फोड़ के दौरान उर्मिला कुंवर अपने घर से बाहर निकलीं. CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि काली स्कॉर्पियो महिला की ओर बढ़ती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है. हादसे में उर्मिला कुंवर गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लिया

वारदात की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.