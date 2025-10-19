UDP Housing Scheme: दिवाली पर होगा उदयपुर में घर का सपना पूरा,ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया शुरू

UDP Housing Scheme: उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने शहरवासियों के लिए नई आवासीय योजना की ई-लॉटरी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पहल आमजन के घर के सपनों को साकार करने के लिए की गई है. मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस योजना का शुभारंभ किया. साथ ही, उन्होंने शहर में कुल 32.63 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया.

तीन प्रमुख योजनाओं में 1109 भूखंड उपलब्ध

UDA आयुक्त राहुल जैन के अनुसार, राज्य सरकार की मंशा सभी को आवास सुविधा प्रदान करना है. इस योजना के तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों में कुल 1109 आवासीय भूखंड लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे.

साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए: 550 भूखंड

कलड़वास उद्यम विहार: 311 भूखंड

नोहरा नान्देश्वर एनक्लेव: 248 भूखंड

भूखंडों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्प आय, मध्यम आय और उच्च आय वर्ग के अनुरूप श्रेणियों में बांटा गया है. इच्छुक आवेदक UDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ई-लॉटरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई है.

शहर के लिए 32.63 करोड़ के विकास कार्य

उदयपुर शहर में शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए कुल 32.63 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़क और नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया.

सड़क निर्माण: 21.19 करोड़ रुपए की लागत से 7 प्रमुख सड़कों का निर्माण.

नाला निर्माण: 11.44 करोड़ रुपए की लागत से 4 नाले तैयार किए जाएंगे.