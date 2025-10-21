उदयपुर महालक्ष्मी मंदिर में पूर्व राज परिवार ने लगाया धोक, मेवाड़ की खुशहाली की प्रार्थना

Udaipur News : मेवाड़ पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने पुत्र के साथ माता महालक्ष्मी के दर्शन करने पहुंचें. उन्होंने विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की और मेवाड़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.
Udaipur News : उदयपुर में दीपावली का पावन पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. दीपावली पर्व को लेकर शहर के भट्टियाणी चौहट्टा स्थित माता महालक्ष्मी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का ताता लगा हुआ है. बड़ी संख्या में भक्त माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.
भक्त माता को कमल का पुष्प चढ़ा अपनी मनोकामना पूरा करने का आशीर्वाद मांग रहे हैं. इसी कड़ी में मेवाड़ पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने पुत्र के साथ माता महालक्ष्मी के दर्शन करने पहुंचें. उन्होंने विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की और मेवाड़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.
आपको बता दें कि महालक्ष्मी मंदिर लगभग 400 साल से अधिक पुराना मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था.जो यहां के प्राचीन मंदिरों में से एक है.देवी महालक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर में उदयपुर के लोगों की गहरी आस्था है.
मान्यता है कि मंदिर में स्थापित महालक्ष्मी जी प्रतिमा उसी रूम और स्वरूप में हैं जैसी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी. यहां महालक्ष्मी माता कमल पर नहीं हाथी पर सवार हैं.दिवाली और धनतेरस पर यहां खासी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है.
