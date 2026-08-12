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सीने को चीरते हुए दिल तक पहुंचा तीर! उदयपुर के डॉक्टरों की 4 घंटे की सर्जरी ने छात्र को दिया नया जीवन

उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल और जानलेवा ऑपरेशन कर डूंगरपुर के आदिवासी छात्र विकास नानोमा की जान बचा ली. नवोदय विद्यालय में तीरंदाजी अभ्यास के दौरान तीर उसके सीने में घुस गया था और दिल के दाहिने हिस्से तक पहुंच गया था. गंभीर हालत में उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां आधी रात को चार घंटे चली इमरजेंसी सर्जरी में डॉक्टरों ने तीर निकालकर दिल से हो रहे रक्तस्राव को रोका.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 12, 2026, 05:54 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 05:54 PM IST
सीने को चीरते हुए दिल तक पहुंचा तीर! उदयपुर के डॉक्टरों की 4 घंटे की सर्जरी ने छात्र को दिया नया जीवन
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के चिकित्सकों ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन कर आदिवासी छात्र को नया जीवन दिया है.

बीती रात चार घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों ने छात्र के सीने में लगे तीर को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. बताया जा रहा है कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे तीर अंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे.

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सीने में घुस गया तीर

इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाला विकास नानोमा अचानक बीच मे आ गया और तीर उसके सीने में घुस गया. स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग गम्भीर अवस्था में उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से विकास को उदयपुर रेफर किया गया. उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की आपातकाली इकाई में विकास की जांच की. विकास को बचाने के लिए रात में ही चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया.

तीर छाती की हड्डी के आर-पार हो गया

सभी वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया और करीब चार घंटे के ऑपरेशन के बाद विकास के दिल को चीर देने वाले तीर को बाहर निकाल दिया गया. विकास का ऑपरेशन करने वाले कार्डिक सर्जन डॉ. विनय नैथानी ने बताया कि विकास को लगा तीर छाती की हड्डी के आर-पार हो गया था. तीर का सिरा स्टर्नम और पेरिकार्डियम को पार करके दाहिने वेंट्रिकल में फंस गया था.

लगातार बहता रहा दिल से खून

इस चोट के कारण दिल से लगातार खून बह रहा था और उसके चारों ओर खून जमा हो गया था, जिससे 'कार्डियक टैम्पोनैड' की स्थिति बन गई थी. यह एक जानलेवा स्थिति है, जिसमें दिल के चारों ओर दबाव बढ़ने से दिल की खून पंप करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है. चोट की गंभीरता को देखते हुए, आधी रात को ही, सीटी स्कैन किया एवं उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया. दाहिनी तरफ के थोराकोटॉमी की गई और पेरिकार्डियम को खोलकर कार्डियक टैम्पोनैड से राहत दिलाई गई.

सर्जरी के दौरान मरीज को चढ़ा चार यूनिट खून

सर्जरी के दौरान जांच से पुष्टि हुई कि तीर स्टर्नम, पेरिकार्डियम और दाहिने वेंट्रिकल के आर-पार हो गया था. तीर के सिरे को सावधानीपूर्वक निकाला गया और दाहिने वेंट्रिकल में लगी चोट से हो रहे रक्तस्राव को सफलतापूर्वक ठीक किया गया. सर्जरी में मरीज को चार यूनिट खून भी चढ़ाया गया. ऑपरेशन में डॉ. विनय नैथानी के साथ डॉ. नरेश और डॉ. जसवंत ने उनकी मदद की. एनेस्थीसिया डॉ. संदीप शर्मा और डॉ. अंजुरी गोयल ने दिया. नर्सिंग में दुर्गा मीणा ने सहायता की.

इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शुरुआत में डॉ. विष्णु प्रताप ने मरीज का इलाज किया और उसकी स्थिति को स्थिर किया. डॉ. कुशल गहलोत ने विशेषज्ञ रेडियोलॉजिकल जांच की. मरीज की देखभाल और सुधार पर प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉ. राहुल जैन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. आर. एल. सुमन लगातार नज़र रखे हुए थे. सर्जरी सफल रही और मरीज अभी स्थिर है, अच्छी तरह ठीक हो रहा है और सामान्य आहार ले रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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