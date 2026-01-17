Budget 2026: निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या उदयपुर के लिए निकलेगा तोहफा?

Rajasthan News: केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से आम और खास हर वर्ग के लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी है. जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने भी इस बजट से काफी उम्मीदें है.

अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा झीलों का शहर उदयपुर, अपनी खूबसूरती के लिए देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है लेकिन यहां की जमीन से निकलने वाले मार्बल और मिनरल्स उद्योग यहां के लोगों के रोजगार का प्रमुख जरिया है लेकिन बीते कुछ वर्षों से यह उद्योग खुद संकट से घिरा हुआ है.

ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी इस उद्योग से से जुड़े उद्यमियों को केन्द्र सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं. उद्यमियों का मानना है कि यह बजट उनके कारोबार के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा. इसके लिए विभिन्न संगठनों ने अपने सुजाव भी सरकार तक पहुंचाए है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इंड्रस्ट्री में लेबर की कमी

मार्बल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार आयत पॉलिसी में बदलाव करें, जिससे स्थानीय मार्बल को बढ़ावा मिल और बीमार पड़े उद्योग को नई दिशा मिल पाए. वहीं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को मार्बल उद्योग से जोड़ा जाए. ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों को माइनिंग कार्यो के लिए प्रशिक्षण

देकर उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें 365 दिन काम मिल पाएगा और इंड्रस्ट्री में लेबर की कमी पूरी हो पाएगी. वहीं, गांवों से होने वाले पलायन भी कम होगा.

टैरिफ वॉर

अमेरिका से चल रहे टैरिफ वॉर का असर मार्बल उद्योग के निर्यात पर भी पड़ा है, जिसके चलते यहां से निर्यात होने वाले मार्बल में कमी आई है. वहीं, राजस्थान में पोर्ट नहीं होने से पार्ट तक मार्बल पहुंचाने का खर्च भी ज्यादा आता है. ऐसे में सरकार को अतिरिक्त रियायत दी जानी चाहिए. साथ ही एम एस एम ई को लेकर सरकार जो भी पॉलिसी लाती है, उसमें नए उद्योगों को ही लाभ मिलता है. ऐसे में सरकार को पुरानी लघु यूनिट के लिए भी पॉलिसी लाई जाए.

बहरहाल हर बार की तहर इस बार भी उदयपुर के मार्बल और खनन कारोबारियों ने केन्द्र सरकार के बजट से काफी उम्मीद लगा रखी है. ऐसे में देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारण के पीटारे से निकलने वाली घोषणाएं इन कारोबारियों को कितना संतुष्ठ कर पाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-