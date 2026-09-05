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उदयपुर में 55 साल के वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या, नवोदय विद्यालय के पास वारदात से सनसनी

Udaipur News: उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में जवान जी का खेड़ा के पास 55 वर्षीय गणेश लाल भील की कथित पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस जांच में जुटी है. परिजनों ने देर रात शराब बिक्री पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Sep 05, 2026, 05:26 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 05:26 PM IST
उदयपुर में 55 साल के वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या, नवोदय विद्यालय के पास वारदात से सनसनी
Image Credit: 55 वर्षीय वृद्ध की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या.

Udaipur News: उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र में नवोदय विद्यालय के पास जवान जी का खेड़ा में देर रात एक 55 वर्षीय वृद्ध की अज्ञात लोगों द्वारा कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

जानकारी के अनुसार सालोर निवासी गणेश लाल भील (55) खेत पर सीजारी का कार्य करते थे. देर रात जवान जी का खेड़ा के पास अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई.

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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. हत्या के कारणों और वारदात में शामिल आरोपियों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ के साथ घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है.

वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में देर रात तक शराब की बिक्री और होटलों पर शराब उपलब्ध होने के कारण इस तरह की घटनाओं का माहौल बन रहा है. परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की मांग की है.

अब सवाल यह है कि यदि क्षेत्र में देर रात तक अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है तो पुलिस और आबकारी विभाग इस पर क्या कार्रवाई करेगा? वृद्ध की हत्या के बाद क्षेत्र में शराब बिक्री और कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस जांच के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों और घटना में शामिल आरोपियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

पढ़ें उदयपुर की क्राइम से जुड़ी एक और खबर

राखी के पर्व पर घर लौट रहे भाई-बहन के साथ तलवार की नोक पर लूट और मारपीट के मामले में झाड़ोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मामला झाड़ोल थाना क्षेत्र के NH-58E स्थित उंडावेला का है, जहां दो बाइकों पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने भाई-बहन को रोककर तलवार दिखाकर उनके साथ मारपीट की और नकदी व गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर स्थित शिवपुरा गांव के रहने वाले हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महज पांच मिनट में अपने घरों में जाकर ओझल हो जाते थे, जिससे पुलिस के लिए उनकी धरपकड़ चुनौती बनी हुई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए झाड़ोल थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी और कड़ी मशक्कत के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं वे अन्य लूट और आपराधिक वारदातों में भी शामिल तो नहीं रहे हैं. फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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