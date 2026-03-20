Mewar Festival 2026: फिर जीवंत होगी 500 साल पुरानी शाही परंपरा! पिछोला झील में निकलेगी गणगौर सवारी

Mewar Festival 2026: मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही मेवाड़ की सांस्कृतिक रंगत और भी गहरी हो जाती है. अगर आप राजस्थान की शाही परंपराओं और लोक संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो इन दिनों उदयपुर सबसे खास गंतव्य बन जाता है. हर साल की तरह इस बार भी गणगौर के अवसर पर यहां प्रसिद्ध मेवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. यह दो दिवसीय उत्सव 21 और 22 मार्च को आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जोर-शोर से की जा रही हैं.

गणगौर घाट बनेगा उत्सव का केंद्र

इस बार भी मेवाड़ फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक गणगौर घाट रहेगा. इन दो दिनों के दौरान यहां हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक एकत्रित होंगे. इस आयोजन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी इस उत्सव का हिस्सा बनने उदयपुर पहुंचते हैं.

500 साल पुरानी शाही परंपरा

उदयपुर की शाही गणगौर सवारी करीब 500 साल पुरानी परंपरा है, जो आज भी उसी भव्यता के साथ निभाई जाती है. इसकी शुरुआत मेवाड़ के शासकों के समय हुई थी. परंपरा के अनुसार, गणगौर माता की प्रतिमाओं को सजी-धजी शाही नाव में विराजमान कर पिछोला झील में भव्य सवारी निकाली जाती है. यह दृश्य धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है.

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लोक संगीत और रोशनी से जगमग माहौल

जब शाही नाव घाट से रवाना होती है, तो चारों ओर लोक संगीत, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज सुनाई देती है. पिछोला झील की लहरों पर तैरती सजी हुई नावें और घाटों पर की गई रंगीन रोशनी इस पूरे आयोजन को और भी आकर्षक बना देती हैं. इस दृश्य को देखने के लिए घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है.

पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं

गणगौर के मौके पर उदयपुर के घाटों पर महिलाओं की विशेष भूमिका होती है. विभिन्न समाजों की महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा घाघरा-चोली और आभूषणों से सजी गणगौर माता की प्रतिमा सिर पर लेकर घाटों पर पहुंचती हैं. वे सामूहिक रूप से लोकगीत गाती हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

विदेशी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण

मेवाड़ फेस्टिवल केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है. हर साल बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी इस उत्सव का हिस्सा बनने उदयपुर आते हैं. उनके लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे वे राजस्थानी संस्कृति को करीब से महसूस कर सकें.

लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

इस दौरान घूमर और कालबेलिया जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. विदेशी मेहमान भी इन नृत्यों की धुन पर थिरकते नजर आते हैं. साथ ही, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. पारंपरिक हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है.

पर्यटन को मिलता है बढ़ावा

मेवाड़ फेस्टिवल अब उदयपुर की वैश्विक पहचान बन चुका है. यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखता है, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा देता है. इससे स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलता है और प्रदेश के पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलती है.

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