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गुलाबचंद कटारिया के बाद मेवाड़ भाजपा का चेहरा कौन बनेगा ? निकाय चुनाव से होगा क्लीयर

Udaipur News :  उदयपुर का नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अभेद किला रहा है, जिसें बीते 30 सालों में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भेद नहीं पाई. लगातार 6 चुनावों में धमाकेदार जीत दर्ज कर भाजपा ने निगम पर अपना कब्जा बरकारा रखा है. लेकिन इस बार …

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Avinash jagnawat
Published:Aug 26, 2026, 05:44 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 05:44 PM IST
गुलाबचंद कटारिया के बाद मेवाड़ भाजपा का चेहरा कौन बनेगा ? निकाय चुनाव से होगा क्लीयर
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News : उदयपुर का नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है. जहां पार्टी ने लगातार 6 बार चुनाती जीत दर्ज कर अपना बोर्ड बनाया. जिसमें मेवाड़ में पार्टी के कद्दावर नेता गुलाबचंद टारिया की भूमिका अहम रही. जो अब संवैधानिक पद पर है और चुनाव से दूर है. बावजूद इसके पार्टी के नेता चुनाव में अपनी जीत का दांवा कर रहे है. लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं होगी. निगम के इस चुनावी रण में पार्टी के कई नेताओं की साख दांव पर है.

पिछले 6 चुनावों का नेतृत्व गुलाबचंद कटारिया ने किया था

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इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी समीकरण कुछ बदले हुए है. जो भाजपा नेताओं के लिए एक चुनौती बने हुए है और कांग्रेस पार्टी के लिए मौके में बदल सकते है. दरअसल बीते सभी 6 चुनावों का नेतृत्व गुलाबचंद कटारिया ने किया था. टिकट वितरण, डेमेज कंट्रोल और चुनावी जीत के बाद निगम मेयर का चुनाव, हर फैसला कटारिया की सहमति के बिना नहीं होता था. लेकिन अब गुलाबचंद कटारियां संवैधानिक पद पर है और सक्रिय राजनिती से दूर भी. उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी का ये पहला चुनाव है. पार्टी नेताओं में उनकी कमी साफ महसूस की जा रही है. शहर विधायक तारांचंद जैन ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस में भाजपा को हराने का दम नहीं है, लेकिन हमे अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है.

राजेन्द्र राठौड़ को बनाया गया है संभाग प्रभारी

प्रदेश नेतृत्व ने राजेन्द्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता को संभाग प्रभारी की रूप में भेजा है. जिससे वे पार्टी के मजबूत गढ़ को बचा सके. चुनावी जीत दर्ज करने के बाद पार्टी मेवाड़ में और ज्यादा मजबूत होगी और अगर हार हुई, तो कई नेताओं के राजनैतिक भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा. ऐसे में भाजपा नेता अपनी साख बचाने के लिए हर कदम बड़ी ही सावधानी से उठा रहे हैं. चुनावी मैदान में मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए हर वार्ड में दो—दो पर्यवेक्षकों को भेजा गया. जिन्होने वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के साथ दावेदारों से आवेदन भी स्वीकार किए है. 80 वार्डों से टिकट हासिल करने के लिए करीब 700 दावेदारों ने अपनी दावेदारी को पेश किया है. ऐसे में कोर केमेटी की बैठक के बाद 3—3 दोवेदारों का पैनल तैयार कर जयपुर भेजा जाएगा. जिससे मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सके. टिकट वितरण के बाद होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी प्रयास अभी से शुरू कर दिये गए है.

बहरहाल उदयपुर नगर निगम का चुनावी परिणाम निगम बोर्ड पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखने तक ही समित नहीं है. नगर निगम का ये चुनावी परिणाम ना केवल मेवाड़ में भाजपा की दशा और दिशा को तय करेगा.बल्कि ये संकेत भी देगा की आने वाले समय में गुलाबचंद कटारिया के बाद मेवाड़ भाजपा का चेहरा कौन बनेगा ?

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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