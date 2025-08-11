Udaipur Murder News: एक थप्पड़ और फिर छाती में चाकू घोपकर उतार दिया मौत के घाट, पुलिस ने ऐसे किया सनसनी केस का राजफाश

Udaipur Murder News: उदयपुर की फलासिया थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में अश्विन उर्फ अमित हुरजी, मनीष पुत्र शांतिलाल, काशीराम पुत्र हीरालाल और राजु उर्फ राजेंद्र पुत्र तेजपाल शामिल हैं. पुलिस ने यह कार्रवाई प्रार्थी कैलाश डामोर की रिपोर्ट के आधार पर की है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे दीपक और अन्य की हत्या का आरोप लगाया था.

बाजार में रमेश और अश्विन उर्फ अमित के बीच पुराने विवाद के चलते अश्विन ने रमेश को थप्पड़ मार दिया, जिससे रमेश खेतों की तरफ भाग गया और दीपक व निखिल के पास आ गया. इस बीच, दीपक का साला अजय भी वहां आ गया. अश्विन और उसके साथियों ने दीपक, रमेश, निखिल और अजय पर हमला कर दिया, जिससे दीपक और अजय गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में दीपक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और अब चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अश्विन उर्फ अमित अपने साथियों के साथ आया और रमेश के साथ मारपीट करने लगा. जब दीपक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके सीने में चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है.

