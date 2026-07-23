/बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

Rajasthan Crime: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में एक मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया. जानकारी के अनुसार, खटीक मोहल्ले में बाथरूम करने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ. पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने तलवार निकालकर दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

मां और भाई के सामने की वारदात

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पुलिस के अनुसार, विवाद के बाद आरोपी ओमप्रकाश खटीक ने देवीलाल खटीक पर तलवार से ताबड़तोड़ वार किए. बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतक की मां और उसका भाई भी मौके पर मौजूद थे. उनके सामने ही आरोपी ने देवीलाल पर हमला कर दिया. परिजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक देवीलाल गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों की आंखों के सामने हुई इस वारदात से परिवार सदमे में है.

वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ओमप्रकाश खटीक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

इलाके में तनाव, पुलिस की अपील

घटना के बाद गोगुंदा कस्बे के खटीक मोहल्ले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश के बजाय मामूली विवाद के बाद हुई, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना के पीछे की पूरी वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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