/Udaipur Nikay Chunav 2026 : उदयपुर नगर निगम में 7वीं बार खिलेगा कमल का फूल, दिग्गजों के रिश्तेदारों की जीत और 'मिनी पाकिस्तान' वाले बयान से चर्चा में रहा चुनाव

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Udaipur Nikay Chunav Result 2026 : उदयपुर नगर निगम में इस बार का चुनाव कई बड़े उलटफेरों, वीआईपी रिश्तेदारों की जीत और राजनीतिक बयानों के कारण बेहद सुर्खियों में रहा है. इस बार कई दिग्गजों के करीबियों और परिवार के सदस्यों की साख दांव पर थी, जिनमें से कई ने शानदार जीत दर्ज की है.
कटारिया परिवार का दबदबा- पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के दोनों दामाद के भाई—अतुल चंडालिया और आकाश वागरेचा—इस चुनाव में विजयी रहे हैं. इसमें से अतुल चंडालिया भाजपा के मेयर पद के प्रमुख दावेदारों में भी शामिल हैं.
मेयर पद के दावेदारों की जीत- बीजेपी के भीतर महापौर (मेयर) पद के सबसे प्रबल दावेदार प्रमोद सामर ने वार्ड 51 से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह को करारी शिकस्त दी. वहीं, पूर्व डिप्टी मेयर और मेयर पद के एक अन्य दावेदार पारस सिंघवी ने भी वार्ड 24 से शानदार जीत हासिल की.
डॉ. गिरिजा व्यास की परिवार की जीत- वार्ड नंबर 73 से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास की भतीजा बहू डॉ. हितांशी शर्मा ने भाजपा की लवली जैन को हराते हुए जीत दर्ज की. ये वही वार्ड है जो चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, क्योंकि मतदान के दिन बीजेपी विधायक ताराचंद जैन ने इस क्षेत्र (आयड़ इलाके) को लेकर विवादित बयान ("मिनी पाकिस्तान" कहने) कहा था जिस पर काफी हंगामा हुआ था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें वापस लौटा दिया था. इसी हॉट सीट पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत ने सियासी गलियारों में खासी चर्चा छेड़ दी है.
स्थानीय विधायकों को झटका- उदयपुर ग्रामीण के बीजेपी विधायक फूलसिंह मीणा के अपने वार्ड (वार्ड 60) में ही भाजपा को बड़ा झटका लगा, जहां पार्टी की बागी उम्मीदवार खुशबू मेहता ने निर्दलीय चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। इसके अलावा वार्ड 11 से निर्दलीय कमलेश बोराणा ने भी जीत हासिल की है.
उदयपुर जिले की पांच नगरपालिकाओं के चुनावी आंकड़े
उदयपुर नगर निगम के अलावा जिले के अंतर्गत आने वाली पांच अन्य नगरपालिकाओं के परिणाम भी तस्वीर को साफ करते हैं, जहां कड़ी टक्कर देखने को मिली
फतहनगर नगरपालिका (कुल 25 सीटें)
भाजपा: 13
कांग्रेस: 12
(यहाँ भाजपा ने मामूली बहुमत से बोर्ड पर दावा मजबूत किया है)
मावली नगरपालिका (कुल 20 सीटें)
कांग्रेस: 10
भाजपा: 9
निर्दलीय: 1
(मावली में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वार्डवार परिणामों के अनुसार, वार्ड 16 से निर्दलीय नितेश जाट जीते, जबकि बाकी वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही).
भिंडर नगरपालिका (कुल 25 सीटें)
कांग्रेस: 13
भाजपा: 12
(कांग्रेस ने यहाँ बेहद करीबी मुकाबले में बढ़त बनाते हुए 13 सीटें जीतीं).
वल्लभनगर नगरपालिका (कुल 20 सीटें)
बीजेपी: 16
कांग्रेस: 4
(वल्लभनगर में भाजपा ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर बंपर जीत दर्ज की).
कानोड़ नगरपालिका (कुल 20 सीटें)
कांग्रेस: 14
भाजपा: 6
(कानोड़ में कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 सीटों पर कब्जा जमाया).
उदयपुर नगर निगम में 7वीं बार बीजेपी का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है, जो पार्टी के स्थानीय संगठन की मजबूत पकड़ को दर्शाता है. हालांकि, कुछ वार्डों में बागियों का जीतना और मावली और भिंडर जैसी नगरपालिकाओं में कांग्रेस का कड़ा मुकाबला ये साबित करता है कि जनता ने केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों के आधार पर भी अपने मत का इस्तेमाल किया है. अब राजनीतिक दलों की निगाहें अध्यक्ष पद के चुनाव और आगे की रणनीति पर टिकी हैं.