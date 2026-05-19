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राजस्थान के साथ 6 राज्यों में शुरू हुआ अनोखा अभियान, अब कुआं खुद पहुंचेगा प्यासों तक!

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर स्थित नीव फाउंडेशन ने भीषण गर्मी से राहत देने के लिए ‘इस गर्मी, फर्क नजर आएगा’ नाम से समर रिलीफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है.  यह अभियान राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र  राज्यों में चलाया जा रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAvinash jagnawat
Published: May 19, 2026, 05:30 PM|Updated: May 19, 2026, 05:41 PM
राजस्थान के साथ 6 राज्यों में शुरू हुआ अनोखा अभियान, अब कुआं खुद पहुंचेगा प्यासों तक!
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के नीव फाउंडेशन ने भीषण गर्मी से प्रभावित लोगों, बाहरी श्रमिकों, लावारिस पशुओं और पक्षियों के लिए बड़े स्तर पर समर रिलीफ अभियान 'इस गर्मी, फर्क नजर आएगा' शुरू किया है. यह अभियान राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित छह राज्यों में चलाया जा रहा है.

नीव फाउंडेशन इस अभियान के तहत 60 राहत वैन तैनात कर रहा है, जो भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और खुले में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों तक साफ और ठंडा पीने का पानी पहुंचाएंगी.

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इनमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता और ऑटो रिक्शा चालक शामिल हैं. पानी के साथ-साथ इन वैन के जरिए ORS के पाउच और सुरक्षा कैप भी वितरित किए जाएंगे ताकि लोगों को लू और अत्यधिक गर्मी से राहत मिल सकें. अभियान के तहत फाउंडेशन कुएं को ही प्यासों तक पहुंचाया रहा है.

इस पहल पर वंडर सीमेंट के डायरेक्टर और नीव फाउंडेशन के संस्थापक विवेक पटनी ने कहा कि भारत में गर्मियां लगातार ज्यादा कठिन होती जा रही हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो दिनभर खुले में काम करते हैं. इस अभियान के जरिए हमारा उद्देश्य उन लोगों तक तुरंत और आसान राहत पहुंचाना है, जो कठिन मौसम के बावजूद हमारे शहरों को चलाए रखते हैं. कई बार सबसे जरूरी मदद सबसे सरल होती है-चाहे वह एक गिलास पानी हो, कुछ देर की छांव हो या मुश्किल समय में बुनियादी सहयोग.

उन्होंने कहा कि नीव की स्थापना इस सोच के साथ हुई थी कि सामाजिक जिम्मेदारी की शुरुआत तब होती है, जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत हो. हमें उम्मीद है कि यह अभियान लोगों को छोटे-छोटे सहयोग के लिए भी प्रेरित करेगा, जैसे घरों के बाहर पक्षियों और पशुओं के लिए पानी रखना या भीषण गर्मी में डिलीवरी कर्मियों और बाहरी श्रमिकों की मदद करना. सामूहिक बदलाव की शुरुआत अक्सर व्यक्तिगत जागरूकता से होती है. कई बार एक छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव लेकर आती है.

यह अभियान लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भी चलाया जा रहा है क्योंकि बढ़ता तापमान अब शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

'इस गर्मी, फर्क नजर आएगा' अभियान के जरिए फाउंडेशन यह संदेश देना चाहता है कि सही समय पर बड़े स्तर पर की गई संवेदनशील मदद उन लोगों के लिए वास्तविक राहत बन सकती है, जो हाल के सालों की सबसे कठिन गर्मी का सामना कर रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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