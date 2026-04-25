/Udaipur News: आरी का कटर उछल चीरता गया मजदूर का सीना और हाथ, बह गया काफी खून

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में मजदूर इलेक्ट्रिक आरी से लकड़ी काट रहा था तभी आरी का कटर उछला और सीधे उनके सीने और हाथ को चीरता हुआ निकल गया.
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सकों की टीम ने एक 56 वर्षीय मजदूर को नया जीवन प्रदान किया है.
यह मजदूर इलेक्ट्रिक आरी से लकड़ी काट रहा था तभी आरी का कटर उछला और सीधे उनके सीने और हाथ को चीरता हुआ निकल गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन गंभीर अवस्था में उसे पेसिफिक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे.
शरीर से काफी खून बह चुका था और घाव इतने गहरे थे कि अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंच गया. सीटीवीएस सर्जन डॉ. अनुज मेहता ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सर्जिकल टीम को अलर्ट किया. लगभग 4 घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन में डॉक्टरों ने न केवल रक्तस्राव को रोका, बल्कि सीने और हाथ की नसों की बारीकी से जोड़ दिया. डॉ. मेहता ने बताया कि मरीज की स्थिति बहुत नाजुक थी.
अगर सर्जरी में देरी होती तो मरीज की जान भी जा सकती थी लेकिन अब मरीज स्टेबल है और सामान्य वार्ड में भर्ती है. सफल ऑपरेशन के बाद पीएमसीएच के चेयरमेन राहुल अग्रवाल और ऐक्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन अग्रवाल ने कहा कि जब कोई मरीज इतनी गंभीर स्थिति में हमारे पास आता है, तो वह केवल एक केस नहीं होता, बल्कि एक परिवार की उम्मीद होता है.
हमारे चिकित्सकों ने बिना समय गंवाए त्वरित निर्णय लिया. इस सफल ऑपरेशन ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि पीएमसीएच में न केवल आधुनिक मशीनें हैं बल्कि संवेदनशील और कुशल डॉक्टरों की एक ऐसी टीम है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जज्बा रखती है.
पढ़िए उदयपुर की एक और खबर
उदयपुर की सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था जांच के दौरान अचानक हंगामा खड़ा हो गया. नियमित तलाशी अभियान के दौरान कुछ कैदियों ने जेल कर्मियों से विवाद कर लिया और मामला मारपीट तक पहुंच गया. घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हलचल मच गई.
बताया जा रहा है कि जेल परिसर में रूटीन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इस दौरान बंदियों की तलाशी ली जा रही थी तभी कुछ बंदियों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते बहस तेज हो गई. कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए और कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात प्रहरियों से धक्का-मुक्की व मारपीट कर दी.
इस झड़प में कुछ जेल कर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। जेल स्टाफ ने तत्काल अन्य कर्मचारियों की मदद से स्थिति को संभाला और उपद्रव कर रहे कैदियों को काबू में लिया. घटना के बाद जेल उपाधीक्षक की ओर से सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दी गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजकार्य में बाधा, मारपीट और शांति भंग करने जैसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है,
सूत्रों के अनुसार, जेल में प्रतिबंधित सामान और मोबाइल फोन की शिकायतों के बाद प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है. इसी कड़ी में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान यह विवाद सामने आया. फिलहाल जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.
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