Zee Rajasthan
हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन, 1000 महिलाओं ने एक साथ खोला व्रत

Udaipur News:उदयपुर में श्रीमाली समाज की 58 महिलाओं ने सामूहिक हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन किया. उन्होंने टाइगर हिल स्थित संस्कार भवन में शिव-पार्वती की पूजा कर अमर सुहाग और परिवार के लिए सुख-समृद्धि मांगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Avinash jagnawat
Published: Aug 27, 2025, 14:08 IST | Updated: Aug 27, 2025, 14:08 IST

Udaipur News: उदयपुर में आज श्रीमाली समाज की महिलाओं ने हरतालिका तीज व्रत का सामूहिक उद्यापन समारोह आयोजित किया. टाइगर हिल स्थित संस्कार भवन में हुए इस आयोजन में, 58 महिलाओं ने एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन कर अपने अमर सुहाग और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा.

पूरी रात चला विशेष पूजन
उद्यापन का यह धार्मिक अनुष्ठान पिछली रात से ही शुरू हो गया था, जो आज सुबह तक बिना रुके जारी रहा. इस दौरान सभी 58 सौभाग्यवती महिलाओं ने चार विधि-विधानों से शिव-पार्वती की पूजा-आराधना की. सभी महिलाएं पूरी रात भक्ति में लीन रहीं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा था. पूजन के बाद व्रत का पारण हुआ, जिसमें लगभग 1000 व्रतधारी महिलाओं ने एक साथ भोजन ग्रहण कर अपनी परंपरा का निर्वाह किया.

शुभ योगों में किया गया व्रत
समाज के अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली ने बताया कि सामूहिक आयोजन के लिए सभी व्रतधारी महिलाएं अपने परिवार के साथ संस्कार भवन पहुंची थीं. यह सामूहिक आयोजन समाज में एकजुटता और गहरी आस्था को दर्शाता है. कार्यक्रम के संयोजक रोशन लाल जोशी ने बताया कि इस बार की हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंचमहापुरुष जैसे चार शुभ योग बने थे. उन्होंने यह भी बताया कि 26 अगस्त को रखा गया यह व्रत 27 अगस्त को विधि-विधान के साथ खोला गया.

