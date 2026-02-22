Zee Rajasthan
उदयपुर के एक परिवार पर मडंरा रहा मौत का साया! शरीर पड़ रहा काला और पैरों में सूजन

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर शहर के पास कलड़वास गांव का एक परिवार रहस्यमई बीमारी के साये में जी रहा है. इस बीमारी से परिवार के मुखिया की मौत हो गई है और बाकी सदस्य इससे ग्रसित हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAvinash jagnawat
Published:Feb 22, 2026, 03:34 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 03:34 PM IST

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर शहर से सटे कलड़वास गांव का एक परिवार रहस्यमई बीमारी के साये में जीवन जीने को मजबूर है. गांव का ये पूरा परिवार इस अजीब बीमारी की चपेट में हैं. इस बीमारी के कारण दो दिन पहले ही परिवार के मुखिया की मौत हो गई.

शरीर पड़ा काला और पैरों में सूजन
वहीं, उसके दो बेटे शहर के एक निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार जारी है. परिवार के सदस्यों ने उदयपुर के साथ गुजरात के अहमदाबाद के बड़े निजी और सरकारी हॉस्पिटल में उपचार कराया लेकिन इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिला. इलाज में परिवार के लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग से सेवानिवृत हुए सोहनलाल डांगी पिछले साल नवंबर माह में इस बीमारी की चपेट में आए. अचनाक उनका शरीर काला पड़ गया और पैरों में सूजन आ गई.

इलाज के दौरान उनका हिमोग्लोबिन गिरकर 5.5 तक पहुंच गया. 15 दिन उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए. इसके बाद परिजन अहमदाबाद लेकर गए. उपचार के दौरान हालात बिगड़ती गई. डॉक्टर ने कई जांचे की लेकिन के बीमारी का कोई पता नहीं चला.

18 फरवरी को हुई घर के मुखिया की मौत
इसके बाद परिजन उनको उदयपुर लेकर आ गए और 18 फरवरी को उनकी मौत हो गई. अभी मृतक सोहनलाल के दो बेटे आईसीयू भी भर्ती हैं. उनकी पत्नी के शरीर पर कालापन आने लगा है और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई. दो बहुओं और एक पौते में भी बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं.

गांव पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम
मामला सामने आने पर चिकित्सा विभाग की टीम भी गांव में पहुंची. पानी और खाने के पदार्थों के सैंपल लिए लेकिन सभी सामान्य आए. परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर इस बीमारी को पॉइजनिंग केस बताने का आरोप लगाया जबकि सारी जांचे सामान्य हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गांव खाने और पीने के लिए वही खाद्य पदार्थों का सेवन के रहे है जो पीड़ित परिवार के सदस्य खा रहे हैं लेकिन गांव के साथ पूरे जिले में इस परिवार को हुई रहस्यमय बीमारी की चर्चा है.
Tags

Trending news