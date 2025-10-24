पथराव, हंगामा और फिर सन्नाटा... उदयपुर हाईवे पर कैसे थमा बवाल, जानें पूरा मामला

Udaipur News: उदयपुर जिले के बरवाड़ा हाईवे 162ई पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत के बाद उपजे बवाल का मामला देर रात शांत हो गया. पुलिस की सख्ती और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद गतिरोध खत्म हुआ और घंटों से बंद पड़े हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया.

यह बवाल तब शुरू हुआ जब हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से मना कर दिया और हाईवे जाम कर दिया. इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया.

पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल

स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों के भारी पथराव का सामना करना पड़ा. इस दौरान गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण, सायरा थाने के एएसआई भंवर सिंह, गोगुंदा थाने के कांस्टेबल राकेश मीणा, नारायण सिंह और महिला कांस्टेबल भावना डांगी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक उपद्रवियों को डिटेन कर लिया, जिससे माहौल पर काबू पाया जा सका.

प्रशासन के आश्वासन पर बनी सहमति

प्रशासन ने मृतक के परिजनों से बातचीत की और उनकी मांगों पर सहमति जताई. प्रशासन ने मृतक के आश्रितों को पेंशन, पालनहार योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया. इस आश्वासन के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हुए.

कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने देर रात ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया. परिजनों द्वारा आज, 25 अक्टूबर 2025 को शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा. पुलिस अब पथराव और उपद्रव करने वाले अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

